台積電ADR多空拉鋸勉強收紅 較台股溢價近16%
台股ADR周三（16日）漲跌互見，台積電ADR在下午交易時段奮力由黑翻紅，收盤小漲，較台北交易股票溢價15.59%；聯電小幅下跌。
道瓊工業指數16日收盤下跌44.77點，跌幅0.15%，收30,154.54點。標普500指數上漲6.55點或0.18%，收3,701.17點，略低於歷史高點。那斯達克綜合指數上漲63.13點，漲幅0.5%，收12,658.19點，創盤中和收盤新高。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.69 +1.07%
中華電 CHT 38.76 +0.36%
台積電 TSM 105.20 +0.10%
聯電 UMC 7.90 -0.50%
資料來源：彭博資訊
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