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美商務部長 傳找惠特曼

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美國媒體報導，美國總統當選人拜登考慮延攬部分知名共和黨員，進入他的執政團隊，以兌現他是「全民總統」的承諾，尤其是商務部長一職，可能會從前惠普執行長惠特曼（Meg Whitman）或前全錄執行長柏恩斯（Ursula Burns）等企業人士中尋覓。

報導指出，商務部長向來被視為白宮的企業大使，而惠特曼不僅有企業背景，在大選期間，她也倒戈支持拜登。民主黨內當然有人反對，而拜登最後也可能會選出一個清一色由民主黨組成的執政團隊，以示負起全責。川普團隊用的也全都是共和黨人。

至於拜登行政團隊中的其他人選也繼續出爐或浮現，例如拜登證實，將提名布塔朱吉（Pete Buttigieg）為運輸部長；媒體也報導，前密西根州長葛蘭何（Jennifer Granholm）為能源部長人選、新墨西哥州聯邦眾議員哈蘭（Deb Haaland）為內政部長人選。

拜登15日證實，他將提名布塔朱吉帶領龐大的運輸部。這項人事案如獲聯邦參議院同意，布塔朱吉將是首位公開出櫃的美國部長。

葛蘭何是一位強力的潔淨能源倡議者，與主要汽車製造業者有豐富協商經驗，也熱切支持汽車工業。

拜登 共和黨 民主黨

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