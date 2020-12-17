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亞馬遜、沃爾瑪開銀行 有譜

經濟日報 / 編譯季晶晶湯淑君／綜合外電
美批准「工業貸款公司」法規，允許大企業開展銀行業務，亞馬遜、臉書和沃爾瑪等可能很快就要衝擊到華爾街的業務。 （美聯社）
美批准「工業貸款公司」法規，允許大企業開展銀行業務，亞馬遜、臉書和沃爾瑪等可能很快就要衝擊到華爾街的業務。 （美聯社）

亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）和沃爾瑪（Walmart）等大企業可能很快就要衝擊到華爾街的業務。美國監管部門聯邦存款保險公司（FDIC）15日批准所謂「工業貸款公司」（ILC）的監管法規，允許大企業開展銀行業務，且不像專業金融公司須受資本和流動性約束，為非銀行機構從事放款業務鋪路。

FDIC董事長麥威廉（Jelena McWilliams）表示，監管法規將為市場參與者釐清「FDIC對工業銀行母公司的最低期望」為何。新規則將多年來在ILC牌照上的做法正式化，允許商業公司向勞工提供小額貸款，但可能開啟方便之門，讓這些公司有機會發展成大銀行。

此提案今年稍早公布時，引起銀行業者提高警覺，擔心沃爾瑪這些大企業會變成競爭對手，利用龐大的客群和源源不絕的客流量，建立起不容小覷的銀行業務。而且，他們還能提供有政府支持的金融服務（包括FDIC的存款保護），受到的監管要求卻比較少。

銀行人士已罕見地與民主黨議員和消費者團體結盟，呼籲停止核發新牌照，直到國會消弭縱容這種不公平優勢的漏洞。

FDIC今年已核准兩份ILC牌照，准許為行動支付公司Square和學貸放款機構Nelnet提供存款保護。但日本線上零售商樂天（Rakuten）計劃開設銀行，被視為非金融公司打破「銀行與商務」傳統籓籬的重大測試案例。

華府遊說團體銀行政策研究所上月說：「若FDIC批准樂天申請案，將給其他大型科技公司（亞馬遜、臉書、Google等）立下先例：透過ILC牌照進入銀行業，卻無須受綜合監督。」

FDIC在15日的公告中表示，愈來愈多企業有意提出申請，FDIC有義務落實現行的聯邦法；至於應否允許商業公司開設工業銀行，決定權在國會。

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