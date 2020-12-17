歐盟祭重罰 規範科技巨擘

根據歐盟15日公布的草案，亞馬遜、蘋果、臉書、Google等美國科技巨擘，若想繼續在歐洲營運，則須改變在歐洲的商業行為，否則最多將面臨全年營業額10%的罰款，甚至被迫拆解。

一套名為「數位市場法」的新規，將要求對被認定違反新規的線上資訊「守門人」處以罰款，金額最多將達到全年營業額的10%，並以下令拆解做為最後手段。

消息人士透露，符合上述「守門人」資格的十大科技巨擘，包括臉書、亞馬遜、蘋果、Google、微軟、SnapChat，阿里巴巴、字節跳動、三星，以及荷蘭的Booking。

另一套名為「數位服務法」的新規，則鎖定用戶超過4,500萬的線上平台，這些平台必須採取更多作為來處理弊端，包括平台上的非法內容、濫用平台侵害基本人權，以及蓄意操縱平台，企圖影響選舉結果。

這些線上平台也必須揭露政治廣告，以及平台用來提示和排列資訊的演算法參數等細節。