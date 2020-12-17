臉書研發新品 可與名人互動

社群網站龍頭臉書正在研發一款新的影片產品，將開放用戶可在直播活動中與內容創作者或名人互動，凸顯在新冠肺炎疫情導致民眾避免面對面接觸之際，臉書更積極開發直播影片功能。

彭博資訊報導，知情人士透露，臉書的這項工具稱為「Super」，將允許內容創作者、創業家或名人開設互動式直播活動，網友可購買數位禮物，送給影片創作者，也可付費讓自己的視窗出現在創作者視窗旁，還可發問或要求自拍；內容創作者也可在直播中推銷商品。

目前外界無法確定臉書將單獨推出「Super」應用程式（App），或內建在臉書既有產品中。臉書發言人證實，新產品測試團隊正在進行「Super」內部測試。

隨著愈來愈多公眾人物在疫情期間期望與粉絲進行線上互動，「Super」背後的概念顯得日益重要。美國新聞網站Axios報導，委託網紅製作個人化影片的平台Cameo，去年年中的估值為3億美元。臉書則在14日推出升級級音樂共同創作平台Collab，允許音樂家和粉絲共同創作音樂；Collab在5月問世。

在疫情導致民眾避免面對面接觸之際，臉書今年更加積極開發直播影片功能。