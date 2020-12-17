美ESG ETF吸金額創高
隨著永續發展與社會責任的意識日漸高漲，對注重環境、社會及治理（ESG）的投資也跟著增加，FactSet的數據顯示，今年投資人在投資ESG題材的美國ETF投入274億美元，寫下歷史新高。
市場預期，拜登執政團隊新制定的法律將聚焦於對抗氣候變遷，有助於在接下來幾年帶動ESG基金的需求，部分操盤手正準備因應這股需求。
FactSet的ETF研究主管卡許納表示，資產經理人今年已發行31檔與ESG相關的ETF，幾乎是去年總額的一倍，使美國這類金融商品總數突破100大關。
新冠疫情正重塑投資版圖，投資人買進的許多大型科技類股專注於ESG，使它們成為社會責任投資的寵兒。此外，警察暴力執法致死在美引發民憤，也使投資時考慮到社會責任的呼聲高漲。
貝萊德集團（BlackRock）近期推出追蹤標普500指數與其他指數的ETF，不過剔除與化石燃料、菸草及軍火相關的產業；包括Gabelli基金等其他資產經理人也計劃推出其他檔基金。
根據貝萊德訪調425名共計管理25兆美元資產的經理人，他們計劃在未來五年，將投資組合內永續資產的比重增加一倍，至平均37%。
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