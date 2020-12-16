Zoom擴大新加坡業務 將設研發中心

中央社 / 新加坡16日專電

以遠端會議軟體服務聞名的美國科技公司Zoom Video Communications今天宣布，將在新加坡設立新的研發中心，規劃聘請數百名工程人員；設於新加坡的數據中心容量也將加倍。

「海峽時報」（The Straits Times）等新加坡媒體報導，Zoom今天宣布將在新加坡成立研發中心，聘用數百名工程人員；這項投資承諾代表Zoom在新加坡逐漸增加的戰略投資。Zoom進軍星國已經2年。

Zoom一名發言人表示，目標是明年第3季左右開設新的研發中心，「或是等到我們所有員工都能安全返回辦公室上班的時候」。不過，他拒絕透露Zoom為在新加坡開設研發中心及擴充數據中心投入的投資金額。

Zoom指出，擴大在新加坡的業務將與其在美國、印度和中國已設立的研發中心相輔相成，並支持Zoom美國加州總公司的工程領導團隊。

另外，Zoom表示，選擇新加坡是因為當地傑出的工程人才，「公司已開始招聘工程師，隨著疫情相關的遠距辦公潮退去，也期待開始尋找辦公場地」。

除了成立研發中心，Zoom在新加坡的數據中心容量也將倍增，為的是提供亞太區用戶更好的服務。

Zoom產品及工程總裁桑卡林甘（VelchamySankarlingam）表示，新的研發中心及擴大的數據中心將在Zoom國際業務持續成長方面扮演關鍵角色。除了人才，新加坡還有良好的基礎建設，也是進入廣大亞太市場的門戶。

新加坡 Zoom

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