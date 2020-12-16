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韓國11月就業人口減少27.3萬 連續9個月減少

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
韓國就業市場不景氣，圖為教師甄試的現場。歐新社
韓國就業市場不景氣，圖為教師甄試的現場。歐新社

韓國國際廣播電台16日報導受新冠疫情持續擴散的影響，11月韓國就業人口減少27萬人以上，連續9個月呈減少態勢。

據韓國統計廳16日公佈的《11月僱傭動向》資料顯示，11月韓國就業人口為2724.1萬人，較一年前減少27.3萬人。韓國就業人口從開始受新冠疫情影響的3月起連續9個月減少。

15歲以上人口僱傭率為60.7%，相較一年前下降1個百分點，創2013年11月以來歷年同月最低值。15至64歲勞動年齡人口僱傭率為66.3%，也較一年前下降1.1個百分點。

11月，韓國失業人口達96.7萬人，相較一年前增加10.1萬人，失業率達3.4%，較一年前上升0.3個百分點，創2004年11月以來歷年同月最高紀錄。

從各產業來看，批發零售業就業人口減少16.6萬人，住宿及餐飲業減少16.1萬人，製造業減少11.3萬人。相反，公共行政、國防、社會保障行政業就業人口增加15.2萬人，保健業及社會福利服務業增加11.4萬人，建設業增加7.7萬人。

從年齡來看，60歲以上就業人口增加37.2萬人，但其他年齡段就業人口均有所減少。

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