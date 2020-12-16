快訊

俄美菲新冠病毒侵台 4名藝文表演團體成員出關後確診

財產傳子不傳女 單身女購屋增加背後有洋蔥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擺脫歐洲隱私法 英臉書用戶協議將轉至加州總部

中央社 / 舊金山15日綜合外電報導
臉書將把所有英國用戶的使用者協議轉移至美國加州公司總部，好讓他們解除與臉書愛爾蘭子公司的現有關係，擺脫歐洲隱私法的約束。 路透社
臉書將把所有英國用戶的使用者協議轉移至美國加州公司總部，好讓他們解除與臉書愛爾蘭子公司的現有關係，擺脫歐洲隱私法的約束。 路透社

社群網站龍頭臉書（Facebook）將把所有英國用戶的使用者協議轉移至美國加州公司總部，好讓他們解除與臉書愛爾蘭子公司的現有關係，以擺脫歐洲隱私法的約束。

路透社報導，這項變動將於明年生效；谷歌公司（Google）今年2月也曾採取類似舉措。

這些公司的歐洲總部位於愛爾蘭都柏林，而英國退出歐洲聯盟（EU）將改變其與愛爾蘭的法律關係，愛爾蘭仍是歐盟成員國。

知情人士向路透社披露這項消息後，臉書已於稍後證實此事。

臉書的英國子公司說：「如同其他公司，臉書必須做出調整來因應英國脫歐，把對英國用戶的法律責任和義務從臉書愛爾蘭公司轉移至加州總部，隱私控制和臉書向英國用戶提供的服務不會有所改變。」

英國臉書用戶將繼續遵守英國隱私法，相關法規目前依據的是歐盟通用資料保護規則（GDPR）。知情人士說，臉書作出調整的部分原因是歐盟隱私法堪稱全球最嚴。歐盟規定用戶享有對個資的控制權。

英國資訊委員會辦公室（ICO）發言人說：「我們知曉臉書的計畫，也會在新的一年繼續與這家公司保持聯繫。」

臉書發言人說，接下來6個月將告知用戶相關調整，讓他們自行決定是否要停用這個全球最大社群網站和旗下照片分享平台Instagram及WhatsApp等服務。

英國 愛爾蘭 歐盟 臉書

延伸閱讀

英國水獺喪偶靠交友APP識新伴侶 尋獲「第二春」過甜蜜聖誕

歐盟祭出反壟斷 亞馬遜、Google剉咧等

對抗共軍擴張？英伊麗莎白航艦部署西太平洋對印太局勢影響

英國歐盟 延後貿易談判大限

相關新聞

股價來到這數字…連執行長都驚訝 Airbnb連年虧損 為何掛牌竟飆漲？

Airbnb延宕已久的IPO案，終於在12月10日上路，並在掛牌首日上演暴漲大驚奇。只是Airbnb過去5年來連年虧損，又遭逢疫情嚴峻考驗，其未來的營運之路如何走得穩健？

日本11月出口意外下滑 終止連五個月改善的步調

隨著新冠肺炎疫情再度升溫，日本11月出口出乎意料大幅下滑，為5月以來首度惡化，使全球貿易和日本經濟復甦展望蒙上陰影。

貝佐斯前妻一口氣捐4,000億元 嘉惠近400個組織

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott）周二（15日）宣布今年的第二次重大捐款，共捐贈近4...

擺脫歐洲隱私法 英臉書用戶協議將轉至加州總部

社群網站龍頭臉書（Facebook）將把所有英國用戶的使用者協議轉移至美國加州公司總部，好讓他們解除與臉書愛爾蘭子公司的...

勞工出不去旅客不來 菲疫後經濟最慘

疫情對仰賴人力出口、旅遊業的如菲律賓、印度等國帶來來重創。雖然新冠疫苗研發的捷報不斷傳來，但疫情對國家經濟的重創卻難輕易恢復，尤其大量依賴人力輸出的印度跟菲律賓，以及仰賴旅遊業的法國、西班牙等國，恢復期都很漫長。相反的，以內需市場和製造業出口的中國、巴西等，受到影響會比較小。

Fed會後談話將鴿派還是超鴿派？市場聚焦購債計畫調整

美國聯準會（Fed）15、16日召開決策會議，將發布最新經濟展望報告，對長期展望的看法可能改善，主要因新冠疫苗已開始配發...

雙重打擊！低薪勞工除失業外 工作還最可能被機器取代

疫情加速催化工作場所的技術變遷，失業勞工之間有超過半數，工作被機器取代的風險最高。

對紓困案樂觀 道瓊大漲337點、那斯達克攀歷史新高

由於交易員對國會通過經濟紓困方案變得更加樂觀，股指大幅上漲。

晨星評比投資組合披露措施 美國、印度最佳 台灣次佳

彭博資訊報導，金融服務公司晨星（Morningstar）的研究指出，以投資組合披露措施而言，印度和美國是對投資人最友善的...

美中科技霸權爭奪戰 台灣成全球最重要地方

摩根士丹利首席全球策略師夏瑪表示，美蘇過去冷戰不斷威脅在全球各地引發衝突，包括爭奪天然和工業資源的控制權。而美中新冷戰則...

【經濟彭博周報】展望2021年 景氣回穩的兩大關鍵

在2019年，美中貿易戰把全球成長炸出一個大洞；2020年，新冠肺炎疫情引發前所未見的崩潰。展望2021年，彭博首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）和范羅伊（Bjorn Van Roye）預期，美中關係可能趨穩，而疫苗也有望為新冠危機劃下休止符，助全球經濟回到成長的正軌。

緯創印度廠暴動 印方：罕見現象政府積極調查

緯創印度廠疑因薪資問題12日發生工人暴動，全案已進入司法調查程序。印度官方消息人士今天說，這類暴動在當地屬罕見；印度政府...

熱門新聞

慘！白宮侍衛長新冠病情嚴重右腳掌截肢 醫藥費破百萬

18歲俄男信Google Maps導航受困「屍骨之路」 負50度變冰柱慘死

川普哭哭！美上月自陸進口額創紀錄　紐時曝關鍵主因

美參院多數黨領袖終於恭喜拜登當選總統

他們沒理會或刪掉Airbnb電郵 到手的43萬元飛了

謝家華前女友臉書憶舊情 合照曝不為人知一面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。