擺脫歐洲隱私法 英臉書用戶協議將轉至加州總部

社群網站龍頭臉書（Facebook）將把所有英國用戶的使用者協議轉移至美國加州公司總部，好讓他們解除與臉書愛爾蘭子公司的現有關係，以擺脫歐洲隱私法的約束。

路透社報導，這項變動將於明年生效；谷歌公司（Google）今年2月也曾採取類似舉措。

這些公司的歐洲總部位於愛爾蘭都柏林，而英國退出歐洲聯盟（EU）將改變其與愛爾蘭的法律關係，愛爾蘭仍是歐盟成員國。

知情人士向路透社披露這項消息後，臉書已於稍後證實此事。

臉書的英國子公司說：「如同其他公司，臉書必須做出調整來因應英國脫歐，把對英國用戶的法律責任和義務從臉書愛爾蘭公司轉移至加州總部，隱私控制和臉書向英國用戶提供的服務不會有所改變。」

英國臉書用戶將繼續遵守英國隱私法，相關法規目前依據的是歐盟通用資料保護規則（GDPR）。知情人士說，臉書作出調整的部分原因是歐盟隱私法堪稱全球最嚴。歐盟規定用戶享有對個資的控制權。

英國資訊委員會辦公室（ICO）發言人說：「我們知曉臉書的計畫，也會在新的一年繼續與這家公司保持聯繫。」

臉書發言人說，接下來6個月將告知用戶相關調整，讓他們自行決定是否要停用這個全球最大社群網站和旗下照片分享平台Instagram及WhatsApp等服務。