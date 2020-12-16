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勞工出不去旅客不來 菲疫後經濟最慘

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
菲律賓由於高度依賴人口輸出加上仰賴旅遊業，被評為最脆弱的經濟體。（Photo from網路截圖）
菲律賓由於高度依賴人口輸出加上仰賴旅遊業，被評為最脆弱的經濟體。（Photo from網路截圖）

疫情對仰賴人力出口、旅遊業的如菲律賓、印度等國帶來來重創。雖然新冠疫苗研發的捷報不斷傳來，但疫情對國家經濟的重創卻難輕易恢復，尤其大量依賴人力輸出的印度跟菲律賓，以及仰賴旅遊業的法國、西班牙等國，恢復期都很漫長。相反的，以內需市場和製造業出口的中國、巴西等，受到影響會比較小。

《經濟學人》報導，疫情對於經濟的影響可能需要耗費數個月，甚至數年才能恢復，為了預測哪些國家的恢復期較為漫長，哪些國家可以快速反彈恢復，牛津大學的經濟研究院綜合了SARS以及全球金融危機的數據，制定了衡量經濟脆弱性的模型。

菲國經濟脆弱第一名

模型中的31項指標，包含經濟結構、GDP增長和消費者信心等項目。根據模型推測來看，新興市場比起成熟發達的經濟體遭受的衝擊更大。從31項指標中最重要的一項、2020年GDP的下降程度來看，雖然發達經濟體下降幅度更大，但就長期而言，對新興經濟體的威脅更大。

新興經濟體包括印度和菲律賓，菲律賓更是經濟脆弱度排名第一名，主因是菲律賓高度依賴人力輸出，但在疫情下勞力難以輸出造成高失業率，然而本國又缺乏製造技術，且菲律賓也高度仰賴旅遊業。研究人員另外發現，在發達經濟體中，英美、西班牙、法國和澳洲、瑞典等國，恢復期也會較為漫長，部分原因也是受到旅遊業影響。

中東、拉美復甦前景差

聯合國貿易和發展會議報導，以區域來看，中東和拉丁美洲的復甦前景較差，其次是非洲，歐洲雖然復甦前景較佳，但國家之間仍存在明顯差距，例如法國被列為經濟最脆弱的國家之一，主要是因為GDP下降幅度大，加上消費者信心低落，但鄰近的德國的復甦前景卻被研究者看好。

至於要如何從疲軟的經濟中復甦，學者建議，像菲律賓這樣的國家可能需要考慮發展多元化市場，以擺脫對勞力輸出的依賴，而發達經濟體的旅遊業必須轉型，減少對酒店旅宿業的依賴。

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菲律賓 疫情

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