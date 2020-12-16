今年漲最猛的大宗商品 鐵礦石缺貨預料持續到明年

鐵礦石的需求激增使其成為今年表現最佳的大宗商品，未來幾個月的價格可能繼續保持在高位。

這波漲勢已將近兩年，主因是巴西的一場礦災導致這個全球第二大鐵礦石生產國關閉可觀產能，此事衝擊全球供應，但澳洲礦業巨擘沒有急於增產，而是控制產量，享受較高價格。

今年下半年，供給下滑遭遇需求激增，因為主要消費國家中國正大力投資建設，以提振在疫情之後陷入疲軟的經濟。中國今年的鋼鐵產量可望首次突破10億噸。

上周，鐵礦石現貨價創九年來最高，新加坡和大連的期貨市場則是寫下破紀錄高點。專家預測，鐵礦石的短缺狀態將持續到明年。

鐵礦石漲勢猛烈，促使中國鋼鐵工業協會呼籲監管部門介入調查，他們抱怨是炒作而非基本面因素推升價格。

CRU Group資深分析師Erik Hedborg表示，在全球鐵礦石海運市場，中國的需求高達空前的77%。 「當中國的鐵礦石庫存低到這種程度，鋼鐵廠會對負面的供應消息變得非常敏感。」

鐵礦石期貨價格周三盤中再度勁揚，新加坡交易所交投最活躍合約的價格上漲0.9%至每噸154.7美元。