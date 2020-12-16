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Fed會後談話將鴿派還是超鴿派？市場聚焦購債計畫調整

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
Fed預計美東時間16日下午2時發布最新的經濟展望報告。路透
Fed預計美東時間16日下午2時發布最新的經濟展望報告。路透

美國聯準會（Fed）15、16日召開決策會議，將發布最新經濟展望報告，對長期展望的看法可能改善，主要因新冠疫苗已開始配發，但Fed也可能使一些市場人士失望，至少有部分投資人預期Fed將立即調整購債計畫。

Fed將在美東時間16日下午2時（台灣時間17日凌晨3時）發布經濟展望報告，Fed主席鮑爾隨後將在下午2時30分發表談話。

對於Fed是否調整800億美元購債計畫、擴大買進長天期公債，市場看法不一，此舉代表是擴大買進10年期和30年期這類長天期公債，理論上有助於壓低較長期的利率。這個利率會影響房貸和其他貸款的利率。

部分經濟學家預期，Fed只會提供更多資訊和指引，說明促使Fed做出改變的原因，並把實際的政策調整留到以後才用。目前的利率仍低，金融條件也很有利，而且仍不清楚國會將推出多少刺激措施來提振經濟。

就算Fed言論立場非常鴿派，但債市的反應可能很激烈，將取決於央行對購債計畫的說法。BMO資本市場美國利率部門負責人林根說：「有些人恐怕要失望了。」

資產管理公司貝萊德（BlackRock）全球固定收益部門投資長里德說：「Fed終將轉向鴿派，問題是他們會是鴿派還是超級鴿派？他們會延長購債期限嗎？我認為，他們無論在這次或下次會議採取行動都不是重點，重要的是他們會這麼做。」

花旗集團（Citigroup）經濟學家認為，Fed調整購債計畫的機率只有25%，美國銀行（BofA）經濟學家預估，Fed只會調整購債計畫的措辭，然後延後採取行動。

Fed 新冠疫苗

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