美元徘迴在兩年低點附近 等待Fed決策會議出爐

美元匯率周二（15日）徘徊在兩年低點附近，因美國大規模政府支出議案和新冠刺激方案協商可望取得進展，美股勁揚，風險胃納提高，不利美元的避險買盤，投資人同時希望從聯準會15、16日決策會議繼續尋找寬鬆貨幣政策線索。

美元兌G-10貨幣普遍下跌，美元指數尾盤報90.458，周一曾跌至90.419，為2018年4月以來最低水準。

歐元兌美元匯率在兩年半高點附近徘徊。自11月初以來，歐元已勁升4%，達到2018年4月以來的最高水準。

歐元兌美元15日尾盤升值0.07%，報1歐元兌1.252美元。

日圓升值0.37%，報103.67日圓兌1美元。

Tempus交易部副總裁John Doyle表示：「今天美元方面，我們只是坐等來自國會的消息。這就是今天交易開始時的情況，然後我沒有看到任何改變前景的大變動。」

聯準會預料將把基準利率維持在接近零的水準，並暗示未來數年仍將維持低利率。分析師表示，這將進一步提振投資人進行冒險的信心。