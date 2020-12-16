國際油、金價格連袂勁揚1%　市場看好美推刺激方案

國際油、金價格周二（15日）上漲1%左右，紐約原油價格在市場普漲氛圍中漲至近10個月高點，因為市場期待美國經濟刺激方案推出，以及開始施打新冠疫苗，有助拉抬原油需求復甦；金價上漲利多也與美國經濟刺激方案有關，交易人士也等待聯準會會議決策出爐。

●油價上漲 接近10個月高點

紐約原油1月期貨15日結算價為每桶47.62美元，上漲0.63美元，或1.3%。

布蘭特原油2月期貨結算價報，上漲0.47美元，漲幅0.9%，報每桶50.76美元，是3月初以來最高水準。

Again Capital合夥人John Kilduff表示：「原油市場繼續關注新冠疫情後的未來展望，最快明年夏天疫情告終。」

道明證券全球大宗商品策略主管Bart Melek表示：「石油對風險偏好的顯著增加做出了反應」，「但由於第二波疫情可能繼續損害需求成長，且庫

存可能保持在一定的高水準，市場對大幅上漲態度審慎。」

國際能源署（IEA）周二警告說，「要有夠多的、從事經濟活動的人接種疫苗，還將需要數月時間，才會對石油需求產生影響」。

●金價上漲逾1%

黃金現貨價格上漲1.44%，至每英兩1,853.64美元。

美國黃金期貨結算價上漲1.3%，至每英兩1,855.30美元。

Circle Squared Alternative Investments創始人Jeffrey Sica表示：「美國經濟刺激措施可望獲得通過，這也是黃金市場一直在等待的。」

以Bart Melek為首的道明證券分析師在報告中表示：「額外的刺激措施

和較低的殖利率將使實質利率回歸下行軌道，打壓美元，有助把資金推向貴金屬的配置。

其他金屬方面，白銀大漲2.8%，至每英兩24.49美元，鈀金上漲1.7%，至每英兩2,331.88美元。這兩種金屬盤中稍早均一度上漲逾3%。

鉑金上揚2.6%，報每英兩1,033.76美元。