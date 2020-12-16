快訊

影／男闖中橫管制站失蹤40天 稱「想撿幾萬塊摔下30樓」

免疫該誰先？美國疫苗分配的「末日級電車難題」

國際油、金價格連袂勁揚1%　市場看好美推刺激方案

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
（路透）
（路透）

國際油、金價格周二（15日）上漲1%左右，紐約原油價格在市場普漲氛圍中漲至近10個月高點，因為市場期待美國經濟刺激方案推出，以及開始施打新冠疫苗，有助拉抬原油需求復甦；金價上漲利多也與美國經濟刺激方案有關，交易人士也等待聯準會會議決策出爐。

●油價上漲　接近10個月高點

紐約原油1月期貨15日結算價為每桶47.62美元，上漲0.63美元，或1.3%。

布蘭特原油2月期貨結算價報，上漲0.47美元，漲幅0.9%，報每桶50.76美元，是3月初以來最高水準。

Again Capital合夥人John Kilduff表示：「原油市場繼續關注新冠疫情後的未來展望，最快明年夏天疫情告終。」

道明證券全球大宗商品策略主管Bart Melek表示：「石油對風險偏好的顯著增加做出了反應」，「但由於第二波疫情可能繼續損害需求成長，且庫

存可能保持在一定的高水準，市場對大幅上漲態度審慎。」

國際能源署（IEA）周二警告說，「要有夠多的、從事經濟活動的人接種疫苗，還將需要數月時間，才會對石油需求產生影響」。

●金價上漲逾1%

黃金現貨價格上漲1.44%，至每英兩1,853.64美元。

美國黃金期貨結算價上漲1.3%，至每英兩1,855.30美元。

Circle Squared Alternative Investments創始人Jeffrey Sica表示：「美國經濟刺激措施可望獲得通過，這也是黃金市場一直在等待的。」

以Bart Melek為首的道明證券分析師在報告中表示：「額外的刺激措施

和較低的殖利率將使實質利率回歸下行軌道，打壓美元，有助把資金推向貴金屬的配置。

其他金屬方面，白銀大漲2.8%，至每英兩24.49美元，鈀金上漲1.7%，至每英兩2,331.88美元。這兩種金屬盤中稍早均一度上漲逾3%。

鉑金上揚2.6%，報每英兩1,033.76美元。

疫情 金價

延伸閱讀

蘋果擬增產利多發酵　道瓊勁揚337點、那指新高

美推折衷版紓困案 拚本周闖關成功

中職／悍將補償方案選「人+錢」 相中楊瑞承砲火

林口交流道塞車有救了！　林佳龍促改善工程2024年完工

相關新聞

歐洲新一輪封鎖 重擊快時尚

歐洲實施新一輪防疫封鎖措施，正衝擊歐洲兩大零售業者瑞典H&M與西班牙印地紡（Inditex）。這兩家公司上季營收同步下滑...

緯創印度廠暴動 印方：罕見現象政府積極調查

緯創印度廠疑因薪資問題12日發生工人暴動，全案已進入司法調查程序。印度官方消息人士今天說，這類暴動在當地屬罕見；印度政府...

正視氣候變遷問題！拜登將任命格蘭霍姆為能源部長

根據兩名知情人士，美國總統當選人拜登將任命前密西根州州長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）為能源部長，格蘭霍...

對紓困案樂觀 道瓊大漲337點、那斯達克攀歷史新高

由於交易員對國會通過經濟紓困方案變得更加樂觀，股指大幅上漲。

美鋼材訂單激增 鋼價大漲

編譯任中原／綜合外電

保護消費者 美盯九企業

美國聯邦貿易委員會（FTC）已要求亞馬遜、臉書、推特及YouTube等九家知名的社群媒體與網路公司，提供如何蒐集與使用用...

零售、食品業聯手 阻森林砍伐

特易購（Tesco）、聯合利華（Unilever）、麥當勞等國際零售商及食品業巨擘，致函要求主要糧食交易商，停止買賣巴西...

歐美防疫升級 商品行情有壓

儘管英美開始施打新冠肺炎疫苗，為即將到來的耶誕節帶來一些樂觀氛圍，但歐美兩地重新實施更嚴格的封鎖措施，可能導致部分經濟活...

亞企明年獲利 估增20%

亞洲企業明年獲利展望亮眼，花旗集團、高盛集團和野村控股均預估亞企明年獲利有望成長逾20%，讓分析師更有理由樂觀看待亞股明...

晨星評比投資組合披露措施 美國、印度最佳 台灣次佳

彭博資訊報導，金融服務公司晨星（Morningstar）的研究指出，以投資組合披露措施而言，印度和美國是對投資人最友善的...

美中科技霸權爭奪戰 台灣成全球最重要地方

摩根士丹利首席全球策略師夏瑪表示，美蘇過去冷戰不斷威脅在全球各地引發衝突，包括爭奪天然和工業資源的控制權。而美中新冷戰則...

【經濟彭博周報】展望2021年 景氣回穩的兩大關鍵

在2019年，美中貿易戰把全球成長炸出一個大洞；2020年，新冠肺炎疫情引發前所未見的崩潰。展望2021年，彭博首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）和范羅伊（Bjorn Van Roye）預期，美中關係可能趨穩，而疫苗也有望為新冠危機劃下休止符，助全球經濟回到成長的正軌。

熱門新聞

慘！白宮侍衛長新冠病情嚴重右腳掌截肢 醫藥費破百萬

慘！融冰惹禍 家門就在眼前 烏克蘭少女卻回不了家

拜登贏得306張選舉人票 罕見重話批川普

翻圍欄只為拍美照 38歲女摔下27層樓高懸崖慘死

五金店遇真愛！女師和「公事包」結婚 大讚對方：比男人更好

他們沒理會或刪掉Airbnb電郵 到手的43萬元飛了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。