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台積電ADR勁揚1%、溢價逾17%　聯電回跌3%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（15日）多數上漲，台積電ADR勁揚逾1%，較台北交易股票溢價達17.33%；聯電回跌逾3%。

道瓊指數15日收盤上漲337.76點，漲幅1.13%，收報30,199.31點；標普500指數上漲47.13點，漲幅1.29%，報3,694.62點；那斯達克指數上漲155.02點，漲幅1.25%，收報12,595.06點，刷新12月8日創的收盤紀錄。

費城半導體指數收盤勁揚1.4%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.63 +1.44%

中華電 CHT 38.62 +0.76%

台積電 TSM 105.09 +1.48%

聯電 UMC 7.94 -3.41%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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