台積電ADR勁揚1%、溢價逾17%　聯電回跌3%

在2019年，美中貿易戰把全球成長炸出一個大洞；2020年，新冠肺炎疫情引發前所未見的崩潰。展望2021年，彭博首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）和范羅伊（Bjorn Van Roye）預期，美中關係可能趨穩，而疫苗也有望為新冠危機劃下休止符，助全球經濟回到成長的正軌。

2020-12-15 20:38