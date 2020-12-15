亞洲天然氣價格飆上六年高點

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

亞洲液化天然氣（LNG）價格飆上六年高點，原因是天氣轉冷和天然氣工廠停擺，不過花旗分析師預期，若氣溫回升，LNG漲勢將隨之轉弱。

彭博資訊報導，根據標普全球普氏的數據顯示，亞洲LNG價格指標Japan/Korea Marker（JKM）14日躍漲8.8%至每百萬英熱單位（mmBtu）12.21美元，攀抵2014年11月以來最高峰。

天氣轉冷帶動日本、中國大陸及南韓等全球LNG進口大國的家庭供暖需求，進而提振LNG消費。中國大陸最大LNG買家本周通知客戶，氣溫下降導致庫存吃緊，並呼籲供應商避免操縱價格。

與此同時，從卡達到澳洲，各地天然氣工廠相繼停擺，限制供應，巴拿馬運河堵塞也使從美國運送LNG至亞洲的油輪船隊數量受限。

花旗集團分析師14日表示，天然氣接收站的營運問題，以及巴拿馬運河堵塞影響美國對亞洲出口LNG，種種因素導致供應吃緊。「根據最近的預測，氣溫接下來幾周低於往常，將提振亞州的買氣」。

分析師指出，LNG的價格漲勢不會持續太久。若天氣回暖，將使亞洲的需求趨於緩和，供應面因素則是暫時性的。這個情境也反映在JKM的期貨曲線，2月期貨價格較11月20日躍漲82%，6月期貨價格同期只上漲21%。

巴拿馬運河

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