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歐盟祭出反壟斷 亞馬遜、Google剉咧等

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
歐盟對科技巨獸祭出新的反托拉斯法。（Photo from網路截圖）
歐盟對科技巨獸祭出新的反托拉斯法。（Photo from網路截圖）

防止科技公司無限擴大到難以監管，歐盟提出反制科技巨獸的反托拉斯政策。歐盟在15日提出全新的數位市場交易法案，內容包括規定資訊數據透明度、公平競爭比例等，將迫使亞馬遜Google等科技巨頭改變經營方式，若違反將處以巨額罰款。不只是歐盟，其他國家目也針對這些科技企業制定法案，未來這些科技公司將面臨更嚴苛的法令環境。

限制科技巨頭擴張

彭博報導，歐盟推出的新數位市場交易法案，將針對所謂「守門人」公司，即有權控制入口網站和市場分布的公司，例如掌握電商王國的亞馬遜、幾乎控制所有訊息流動的Google等，都會在反制名單上。

新法案將禁止類似的平台對自己的產品和服務給予額外優惠，根據知情人士表示，這些科技公司將被禁止在市場上，出售產品競品的數據，或者通過廣告點擊等手段取得競爭對手的數據，若公司不處理刪除這些「違法」內容將被處以鉅額罰款。

至於要如何定義何謂「科技巨獸」，歐盟將根據公司收入、用戶數量、對歐盟市場的影響力等，來評估是否要放進反制名單，且會定期更新。

各國立法防壟斷

星報報導，多年以來，科技巨頭尤其是亞馬遜和Google，一直是歐盟監管部門頭痛的目標，但要真正擺脫歐盟國對科技巨獸的依賴，光倚靠法案還不夠。

來自科技公司方的觀點則指出，歐盟的反制措施，可能會影響未來他們在歐盟提供更好的服務和產品。事實上，不只歐盟，全世界各國都想辦法壓制這些科技巨頭，以免獨佔市場和技術，例如臉書在上週三才遭到政府起訴其擁有Whatapp和Instagram已嚴重違反反托拉斯法。若臉書敗訴，其美國業務會損失一大部分。

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歐盟 亞馬遜 Google

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