阿聯酋航空不畏疫情 12月迎接三架全新A380客機

阿聯酋航空將於12月迎接三架全新A380客機，首架A380已於12月5日抵達杜拜。這架生產序號為A6-EVL的A380將成為機隊中第116架A380客機，並混合使用傳統航空煤油與永續替代燃油。阿聯酋航空也將陸續於12月中下旬迎接另外兩架A380客機，其中一架更將配置眾所期盼的豪華經濟艙。

自12年前加入機隊以來，A380客機皆為阿聯酋航空深受旅客喜愛的旗艦機型。阿聯酋航空的A380客機更憑藉標誌性設施，如機上貴賓休息室與機上水療淋浴間等，提供旅客無可比擬的飛行體驗。至今，阿聯酋航空A380客機的卓越飛行體驗仍不斷受到旅客追捧。

許多旅客更為此預定此款機型，只為體驗寬敞、安靜與舒適的機艙空間。阿聯酋航空目前正逐步恢復A380運航，並將旅客的衛生與健康安全擺在首位，讓旅客仍可於新冠肺炎疫情中，享受更加優質的飛行體驗。

阿聯酋航空總裁提姆．克拉克表示：「A380機隊為阿聯酋航空的成功典範，並反映出多年來，無論於世界何處部署這款機型都深受旅客歡迎。A380客機也幫助阿聯酋航空在航班起降繁忙的機場，滿足我們高載客量的需求、支持長途航線運航。更重要的是，A380寬敞的客艙空間及科技應用，讓我們能不斷推陳出新並優化機上設施，提供更先進的飛行體驗。我們也相當期待在下個月於A380客機上推出豪華經濟艙，並持續投資A380客機上的相關設施體驗。在未來十年，A380客機仍將是阿聯酋航空的旗艦機型，我們也將隨著旅遊需求的回升，盡快恢復該機型的運航。」

台灣旅客亦能從杜拜轉機，搭乘A380客機前往其他城市。目前，阿聯酋航空A380客機已恢復杜拜往返開羅、阿曼、巴黎、倫敦、廣州、曼徹斯特和莫斯科的航班。其中，飛往倫敦希斯洛機場的A380航班已增至每日四班；飛往莫斯科的A380航班則為每日一班。同時，這款雙層客機更發揮其多功能性，變身「迷你貨機」，並在阿聯酋航空的航線中作為指定貨運包機，負責運送緊急物資。

阿聯酋航空此次最新接收的A380機型，由傳統航空煤油與永續替代燃油（SAF）混合提供動力。這是阿聯酋航空首次使用永續替代燃油為A380客機提供動力。這架飛機所使用的生質航空燃油則是使用芬蘭的廢棄食用油製作而成。

阿聯酋航空總裁提姆．克拉克也對阿聯酋航空減少環境衝擊的承諾做出評論：「永續發展一直是阿聯酋航空的首要任務。我們也密切關注永續替代燃油的發展，期待其未來能大規模生產，並兼具成本效益。我們最新的A380客機就是由永續替代燃油提供動力，而這也為我們減少整體碳排放量的任務邁出積極的一步。」

阿聯酋航空將繼續支持永續替代燃油產業的發展，並推動生質燃油的廣泛應用。阿聯酋航空為「清潔天空計畫（the Clean Skies for Tomorrow Coalition）」指導委員會的一員，該委員會由世界經濟論壇創立，旨在促進永續替代燃油的發展。阿聯酋航空也贊助由哈利法大學(Khalifa University)主辦的永續替代燃油線上研討會。 目前在杜拜，阿聯酋航空有三分之一的機組人員專送車使用生質燃料，專送車的主要廠商Al Wegdaniyah則使用Neutral Fuels公司供應的生質燃料。

阿聯酋航空除對減少碳排放持續推出重要舉措外，更擁有一支平均機齡為6.5年的現代化高效機隊，並建立了一整套燃油效率提升方案，其中包含與航空導航供應商在彈性航線「flex tracks」上展開合作，並為每個航班制定最有效率的飛行計劃。

此外，阿聯酋航空還擁有一個強大的燃油監控系統。在地面上，阿聯酋航空盡可能採取節油措施，例如使用能源損耗更低的動力裝置，或在飛機著地滑行時關閉一或兩具引擎。其他操作措施包含飛機降落反推、裝載效率提高、飛機重量管理、及引進電子飛行包供駕駛艙人員使用。