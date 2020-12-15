快訊

【學測必備時事焦點1】天災人禍頻傳：瓜地馬拉暴動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他們沒理會或刪掉Airbnb電郵 到手的43萬元飛了

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
住洛杉磯的Jino Cabrera接受Airbnb電郵邀約，在IPO之前買進200股，賺到近1.5萬美元。擷自臉書@Jino Cabrera
住洛杉磯的Jino Cabrera接受Airbnb電郵邀約，在IPO之前買進200股，賺到近1.5萬美元。擷自臉書@Jino Cabrera

住美國德州奧斯汀的Tom Krones在11月16日收到旅宿平台Airbnb發來的電子郵件，開頭這樣寫：「像您這樣的房東是我們公司的堅實基礎。」他毫不猶豫地將它當垃圾郵件刪除。

根據美國全國公共廣播電台（NPR）的報導，另有一些加入Airbnb平台的房東，例如住北卡羅萊納州的單親媽媽Sara Shea，每天都像陀羅一樣忙個不停，心想「待會再回頭」細看這封電郵，但等她搞清楚Airbnb邀約她買股及相關細節後，截止期限已過。

美國有數千名Airbnb房東幸運收到這封邀約電郵，可用每股68美元的價格，最多買進275股Airbnb，由於需求太強勁，上限後來降至200股。

洛杉磯的Jino Cabrera沒有拖，全額認購200股。上市那天，股價大漲，他以144美元賣出，轉眼賺進近1.5萬美元（約台幣43萬元），讓那些沒看完就刪了電郵或拖延未及時處理的人捶胸頓足。

Airbnb 房東 洛杉磯

延伸閱讀

傳俄國駭客監看美政府機構電郵數月 財政部商務部在列

公開募股上市首日 Airbnb股價漲幅達113%、市值飆漲破億美元

公開募股上市首日 Airbnb股價漲幅達113%、市值飆漲破億美元

川普出手干預新冠肺炎科學報告？CDC主任被控下令刪敏感電郵

相關新聞

他們沒理會或刪掉Airbnb電郵 到手的43萬元飛了

住美國德州奧斯汀的Tom Krones在11月16日收到旅宿平台Airbnb發來的電子郵件，開頭這樣寫：「像您這樣的房東...

疫苗讓這家公司營收看俏！估明年達190億美元 為何股價漲幅輸大盤？

美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech，共同研發的新冠疫苗，陸續獲得英國、美國政府核准，英國已自12月8日起，展開大規模接種計畫，美國則預計本周開始施打...

大馬橡膠手套商人因疫情1天賺2億 卻因員工染疫停工

牙醫師用使用橡膠手套最頻繁，也最常抱怨，橡膠手套今年不但變貴了，還缺貨，想買都還不見得買得到。那是因為全球橡膠手套，尤其...

iPhone 12 Pro中國買氣持續爆棚 美國需求可能到頂

投資銀行瑞銀（UBS）追蹤的可到貨數據顯示，中國對蘋果高階機款iPhone 12 Pro的需求強勁，但在美國的需求可能已...

增產電動車功率晶片 東芝和富士電機總計將砸554億元

日經亞洲評論報導，東芝和富士電機總計將砸下2,000億日圓（約台幣554.2億元），提高電動車用省電晶片的產量。

道瓊開高走低跌184點、標普連挫四天 科技股逆勢收紅

美國股市周一（14日）連續第四天走跌，道瓊指數開高走低，盤中一度創歷史新高，但收盤挫跌184點，整體大盤受迪士尼股價拖累...

美元指數自兩年谷底收斂跌幅 投資人擔心疫情重啟封鎖

美元指數周一由0.6%頹勢收斂跌幅，美國股市由漲轉跌，因為歐洲的防疫限制措施加強以及紐約市可能全面封鎖，導致市場陷入避險...

疫情恐促「關閉」 史指連跌4日

道瓊工業平均指數和史坦普500指數同步下跌，因是對新冠疫情新增限制的擔憂抵消了疫苗推出的樂觀情緒。

疫情財無法擋 這家瑞士生技公司股價飆漲38,000%

瑞士生技業者Relief醫療公司股價今年來飆漲38,000%，因為該公司研發了一款藥物，聚焦於新冠肺炎所引發的呼吸系統衰...

國際油價 再度漲破50美元

國際油價14日盤中漲逾1.5%，布蘭特原油期貨再次漲破每桶50美元價位，主因為市場預期美國開始配送新冠病毒疫苗，有助提振...

日二手精品市場 交易火

新冠肺炎疫情迫使日本人居家避疫，許多民眾因而更頻繁清理家中，進而擁抱「斷捨離女王」近藤麻理惠的心法，從而帶旺二手奢侈品市...

航空業搶商機 客機改貨機掀熱潮

從加拿大航空到中國大陸國銀租賃子公司CDB航空公司，世界各地的航空業者與飛機租賃業者紛紛都正把較舊的飛機，改裝成貨機，以...

熱門新聞

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

近千萬名畫忘在機場！半個月後竟在垃圾桶內尋回

台裔美籍戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

慘！融冰惹禍 家門就在眼前 烏克蘭少女卻回不了家

新一輪紓困方案公布在即 美股道瓊早盤漲近200點

拜登贏得306張選舉人票 罕見重話批川普

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。