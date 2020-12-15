他們沒理會或刪掉Airbnb電郵 到手的43萬元飛了

住美國德州奧斯汀的Tom Krones在11月16日收到旅宿平台Airbnb發來的電子郵件，開頭這樣寫：「像您這樣的房東是我們公司的堅實基礎。」他毫不猶豫地將它當垃圾郵件刪除。

根據美國全國公共廣播電台（NPR）的報導，另有一些加入Airbnb平台的房東，例如住北卡羅萊納州的單親媽媽Sara Shea，每天都像陀羅一樣忙個不停，心想「待會再回頭」細看這封電郵，但等她搞清楚Airbnb邀約她買股及相關細節後，截止期限已過。

美國有數千名Airbnb房東幸運收到這封邀約電郵，可用每股68美元的價格，最多買進275股Airbnb，由於需求太強勁，上限後來降至200股。

住洛杉磯的Jino Cabrera沒有拖，全額認購200股。上市那天，股價大漲，他以144美元賣出，轉眼賺進近1.5萬美元（約台幣43萬元），讓那些沒看完就刪了電郵或拖延未及時處理的人捶胸頓足。