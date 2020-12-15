愛迪達考慮賣掉15年前併購的Reebok 因業績未達標

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
愛迪達2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。美聯社
愛迪達2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。美聯社

愛迪達（Adidas）周一表示，正評估Reebok的未來，考慮出售這個在2006年併購的美國運動品牌

愛迪達表示，將在明年3月10日公布五年策略計畫時，宣布相關決定，出售Reebok是選項之一，也可能決定保留這個品牌。

愛迪達為拓展美國市場，挑戰最大運動品牌Nike，2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。分析師表示，併購的效益不如所期。

愛迪達成功提振了Reebok的業績，但仍不如愛迪達本身的表現，也拖累整體業績。愛迪達執行長 Kasper Rosted上任不久，即啟動整頓 Reebok的計畫，關閉Reebok在美國數十家門市以節省成本，也讓Reebok在經營上更加自主。他一再抗拒股東希望賣掉Reebok的施壓。

RBC資本市場分析師 Piral Dadhania 說：「回歸獲利固然是好事，但推動整體營收就另當別論了。」他估計Reebok可以賣到19億歐元到36億歐元。

愛迪達 品牌 資本市場

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