快訊

對抗共軍擴張？英航艦部署西太平洋對印太局勢影響

北捷車廂驚傳異味 龍山寺站擠爆、1200名乘客被請下車

費半指數今年大漲近50％ 明年續漲？有估值風險？

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
分析師認為，半導體產業明年基本面維持強勁。（路透）
分析師認為，半導體產業明年基本面維持強勁。（路透）

半導體業者正迎接2021年前景改善的展望，但一些分析師認為這些順風因素可能受到近期已逼近歷史新高的股價所抑制。

費城半導體指數14日收盤上漲1.2%，今年來累計漲幅接近50%，表現輕鬆勝過標普500指數13%的漲幅，也超過標普500資訊科技股指數36%的漲幅。

彭博行業研究（BI）分析師表示，大漲為直到2021年的營收與每股盈餘設定了高預期，然而「除非有嚴峻的新冠病毒疫情阻礙，否則晶片業者可以達到這樣的預期，甚至高於預期」。

分析師普遍看好半導體族群的基本面，不過他們對此類股的股價上檔空間看法不一。

B. Riley證券公司分析師Craig Ellis表示：「空頭人士將說，好消息是股價已反映基本面，回檔遲到了。然而，與大衰退復甦後相比的景氣上行，上漲是合理的。」

B. Riley證券公司預期半導體還有上漲空間，估值相對增加，原因是基本面轉強會實質拉抬每股盈餘一整年。

摩根士丹利則採取較審慎的立場，儘管認為2021年半導體基本面強勁，包括普遍需求復甦，但這與已經「見頂的本益比」相符合。大摩分析師摩爾（Joseph Moore）審慎看待本益比已擴大至「極端水準」的情況，因為這會讓市場把帶動股價上漲的主要因素聚焦於獲利回升，而非進一步擴張。

摩根士丹利對半導體類股的評級持平，建議投資人慎選持股。

半導體 標普 摩根

延伸閱讀

電爐四大金剛 下季攀峰

長榮市值飆 超車四金控

長榮、萬海靚 四檔揚帆

比特幣大漲 挖礦概念股樂

相關新聞

美元指數自兩年谷底收斂跌幅 投資人擔心疫情重啟封鎖

美元指數周一由0.6%頹勢收斂跌幅，美國股市由漲轉跌，因為歐洲的防疫限制措施加強以及紐約市可能全面封鎖，導致市場陷入避險...

道瓊開高走低跌184點、標普連挫四天 科技股逆勢收紅

美國股市周一（14日）連續第四天走跌，道瓊指數開高走低，盤中一度創歷史新高，但收盤挫跌184點，整體大盤受迪士尼股價拖累...

iPhone 12 Pro中國買氣持續爆棚 美國需求可能到頂

投資銀行瑞銀（UBS）追蹤的可到貨數據顯示，中國對蘋果高階機款iPhone 12 Pro的需求強勁，但在美國的需求可能已...

增產電動車功率晶片 東芝和富士電機總計將砸554億元

日經亞洲評論報導，東芝和富士電機總計將砸下2,000億日圓（約台幣554.2億元），提高電動車用省電晶片的產量。

疫情恐促「關閉」 史指連跌4日

道瓊工業平均指數和史坦普500指數同步下跌，因是對新冠疫情新增限制的擔憂抵消了疫苗推出的樂觀情緒。

疫情財無法擋 這家瑞士生技公司股價飆漲38,000%

瑞士生技業者Relief醫療公司股價今年來飆漲38,000%，因為該公司研發了一款藥物，聚焦於新冠肺炎所引發的呼吸系統衰...

國際油價 再度漲破50美元

國際油價14日盤中漲逾1.5%，布蘭特原油期貨再次漲破每桶50美元價位，主因為市場預期美國開始配送新冠病毒疫苗，有助提振...

日二手精品市場 交易火

新冠肺炎疫情迫使日本人居家避疫，許多民眾因而更頻繁清理家中，進而擁抱「斷捨離女王」近藤麻理惠的心法，從而帶旺二手奢侈品市...

航空業搶商機 客機改貨機掀熱潮

從加拿大航空到中國大陸國銀租賃子公司CDB航空公司，世界各地的航空業者與飛機租賃業者紛紛都正把較舊的飛機，改裝成貨機，以...

彭博資訊專欄／國際油市正在上演非理性榮景

新冠肺炎疫苗已問世，美國與英國也已展開施打作業，推升明年全球原油需求快速回升的希望，但市場似乎已將審慎之心拋諸腦後。

美ETF今年吸金4,270億美元

今年共同基金與指數型股票基金（ETF）的競爭格外慘烈，在這場零和遊戲中，前者節節敗退，後者卻大有斬獲，預料未來情勢發展將...

比爾蓋茲：疫情恐反覆到後年

身價將近1,200億美元、致力於慈善事業的富豪比爾蓋茲13日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，由於新冠肺炎疫情...

熱門新聞

五萬人住在破火山口！日網友飛機上空拍阿蘇火山 壯闊盆地奇景宛如動漫「你的名字」

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

近千萬名畫忘在機場！半個月後竟在垃圾桶內尋回

影／乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走擺pose

61萬賓士停家門口慘變「空殼」座椅輪胎車門全被拆光

小女孩瘋鬼滅之刃！牆上貼滿海報 早起「雙手合十」膜拜又鞠躬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。