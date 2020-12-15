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鎳價漲至14個月最高！油價小漲、金價跌至一周低點

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

鎳價在倫敦市場攀升至14個月以來最高價位，率金屬上漲，鋼鐵製造商的需求激增，且新冠肺炎疫苗問世提振全球復甦的前景。原油價格小漲，黃金周一跌至一周低點，投資人關注美國首批新冠疫苗接種情況和繼續進行的刺激法案談判。以下是整理自彭博的商品行情：

●強勁需求推動鎳價漲至14個月來最高位

由於中國需求旺盛，用於不鏽鋼的鎳在倫敦一度上漲了2.9%。越來越多的汽車製造商計畫擴大電動汽車陣容，也改善了列為電池元件鎳的前景。

淡水河谷上周在New Caledonia的鎳礦因抗議停工，引發供應之憂，進一步提振價格。

荷蘭銀行高級大宗商品策略師Wenyu Yao說：「不鏽鋼價格的反彈和鎳礦的緊俏狀況幫助鎳價，宏觀上的有利因素，包括美元疲軟和FDA批准疫苗也提供了一些支持。」

倫敦金屬交易所鎳價一度上漲至2019年10月以來最高點每噸17,780美元，倫敦時間下午5:51，鎳價上漲1.8%，收於每噸17,590美元。倫敦金屬交易所銅價下跌0.3%，鋅上漲1.5%。

●油價小幅上漲

疫情的蔓延給全球的經濟重啟計畫造成影響，限制了油價上漲。倫敦本周將加強防疫封鎖措施，並警告發現一種新的病毒變種；紐約市市長則表示，居民應為全面封鎖做準備。

1月交割的西德州中級原油（WTI）上漲42美分，收於每桶46.99美元；2月交割的布蘭特原油期貨上漲32美分，收於每桶50.29美元。

●黃金下跌 投資人關注疫苗接種和刺激方案談判

美國醫院周一開始了第一批新冠疫苗接種，邁出本周為數百萬人接種的歷史性行動的第一步。輝瑞疫苗正在全美範圍內分發。

紐約時間15:17，現貨金下跌0.7%至每英兩1,826.43美元，此前觸及12月2日以來低點1,818.90美元。 Comex2月交割黃金期貨下跌0.6%，收於1,832.10美元。

新冠疫苗 倫敦 油價 金價

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