台積電ADR下跌 溢價仍近15％

台積電ADR周一跌0.5%收103.56美元，跌幅小於在台北交易股票，呈現溢價14.7%；聯電ADR上漲。費城半導體指數漲1.6%。

美國股市周一連續四天走跌，道瓊指數開高走低，盤中一度創歷史新高，但收盤挫跌184點，整體大盤受迪士尼股價拖累，且投資人評估聯邦支出計畫的前景與進一步實施防疫封鎖的可能性。以科技股為主的那斯達克指數逆勢收紅。

道瓊工業指數14日收盤下跌184.82點，跌幅0.6%，報29,861.55點；標普500指數下跌15.94點，跌幅0.4%，報3,647.49點；那斯達克綜合指數上漲62.17點，漲幅0.5%，報12,440.04點。

台灣加權股價指數昨天跌50.64點收14,211.05點。台積電跌1.6%收508.00元。聯電漲0.1%收46.15元 。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 78.07 -0.54 77.00 1.39

中華電 CHT 107.84 +0.37 108.50 -0.61

台積電 TSM 582.71 -0.45 508.00 14.71

聯電 UMC 46.25 +1.23 46.15 0.22

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據