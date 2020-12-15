道瓊開高走低跌184點、標普連挫四天 科技股逆勢收紅

美國股市周一（14日）連續第四天走跌，道瓊指數開高走低，盤中一度創歷史新高，但收盤挫跌184點，整體大盤受迪士尼股價拖累，且投資人評估聯邦支出計畫的前景與進一步實施防疫封鎖的可能性。以科技股為主的那斯達克指數逆勢收紅。

道瓊工業指數14日收盤下跌184.82點，跌幅0.6%，報29,861.55點；標普500指數下跌15.94點，跌幅0.44%，報3,647.49點；那斯達克綜合指數上漲62.17點，漲幅0.5%，報12,440.04點。

標普500指數回吐盤中稍早近1%的漲幅，尾盤收黑，已連續下跌四日，為9月21日以來最長連跌走勢，從12月8日的創紀錄水準回跌1.5%。

迪士尼股價跌3.65%，輝瑞跌近5%，對標普500指數的拖累最大。在標普指數11個類股中，科技股是唯一收盤上漲的類股。能源股大跌，因石油輸出國組織（OPEC）調降原油需求預估。

美國官方14日已開始施打輝瑞與BioNTech研發的新冠疫苗，這款疫苗上周五獲得美國食品藥物管理局（FDA）緊急核准。

Longbow資產管理公司執行長Jake Dollarhide表示：「儘管整個市場感到高興、樂觀，並且對今天早上疫苗抵達美國持樂觀態度，但我認為普通投資者已經意識到疫苗的推出、分發不會是靈丹妙藥，不會像人們希望的那樣快。」

個股方面，製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）同意以390億美元現金加股票收購總部位於波士頓的生物製藥公司Alexion Pharmaceuticals，Alexion股價大漲35.33美元，至156.31美元， 漲幅29%。這也帶動製藥股領漲那斯達克100指數。

迪士尼股價下跌3.6%，其股價經歷近期上漲後，BMO資本市場公司調降其股票評級，並且表示影音串流業者Netflix再度是該公司的「首選」。Netflix股價大漲約4%。

特斯拉繼續坐擁下周將納入標普500指數的題材，股價大漲約5%。

私募股權投資公司Vista Equity Partners同意收購教育軟件制造商Pluralsight，後者股價大漲1.21美元，至20.19美元，漲幅6%。