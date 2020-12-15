美ETF今年吸金4,270億美元

今年共同基金與指數型股票基金（ETF）的競爭格外慘烈，在這場零和遊戲中，前者節節敗退，後者卻大有斬獲，預料未來情勢發展將更有利於ETF。

根據彭博行業研究的資料，今年來大約有4,270億美元流入美國ETF，幾乎是由股票基金及固定收益基金平分。另據美國投資公司協會（ICI），今年共同基金流失約4,690億美元的資產，可能是1990年開始紀錄以來表現最差的一年。

這種鮮明對比凸顯多年來一項結構性改變。在手續費極低和稅負優勢吸引下，投資人青睞ETF連九年超過共同基金。今年這項趨勢更明顯，原因之一是美證管會（SEC）一年前修改ETF監管法規，簡化新基金核准流程，且降低揭露規定，帶動數十家基金公司首度發行ETF，包括管理5,270億美元資產的量子基金。