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美紓困案拚過關 分拆表決

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
美國新紓困案將拆分為二，分別在國會表決。（路透）
美國新紓困案將拆分為二，分別在國會表決。（路透）

知情人士說，美國國會最快14日會公布一項9,080億美元的新冠肺炎紓困計畫，但為了更容易在國會過關，這項計畫將拆分成兩個法案，分別在國會表決。與會的談判代表雖然表示樂觀 ，但也不「保證」一定能通過。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

彭博資訊、華爾街日報及路透等媒體報導，為了打破過去幾個月來的刺激計畫或救濟法案僵局，國會議員把這項紓困計畫拆成兩個法案，其中一個是7,480億美元的支出案，包括3,000億美元救助中小企業、為期四個月每周300美元的失業救濟，以及350億美元的新冠疫苗配送的資金。

另一個法案則把民主、共和兩黨領袖陷入深度分歧的癥結點放進去，包括企業的免責條款以及1,600億美元的州及地方政府補助金。

這項紓困計畫被拆成兩部分，顯示兩黨的分歧非常深。參與談判的兩黨議員表示，完成了有關小企業救助、疫苗配送資金和其他關鍵領域的詳細提議。分歧點在如何保護雇主免受與新冠疫情有關的訴訟。由於多項聯邦紓困方案將於年底到期，若政府再不伸出援手，上百萬名民眾明年可能陷入資金斷炊窘境。

談判代表之一的民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）13日稍早說，將在14日正式推出這項新紓困計畫。曼欽是參與起草工作的八名兩黨代表之一，他對國會將在假期休會前通過一項救濟法案表達樂觀看法。但這種樂觀是否足以使這項紓困計畫在參眾兩院過關，仍然未知。眾議院議長裴洛西發言人漢米爾在推特說，裴洛西13日與財長米努勤通話約半小時，討論紓困案最新發展。

漢米爾說，裴洛西重申其看法，應在責任問題上達成妥協，而且不能危害勞工安全。與此同時，米努勤所提出的9,160億美元救濟方案也在傳閱中，規模相似但細節不同。

川普總統並未密切參與最新這一輪的談判，但他在福克斯新聞說，他「非常努力在推動」，「我想看到的支票要比他們說要花在民眾身上的錢還多。」

裴洛西 新冠疫苗 新冠肺炎

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