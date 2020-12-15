比爾蓋茲：疫情恐反覆到後年

身價將近1,200億美元、致力於慈善事業的富豪比爾蓋茲13日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，由於新冠肺炎疫情升溫，美國「大部分地區」的酒吧和餐廳暫停營業並無不妥。他也警告，新冠疫情可能一直反覆到2022年。

蓋茲說：「戴口罩無疑沒有壞處。它們並不貴。」他接著補充，進入這波疫情時，美國大部分地區的酒吧和餐廳將被關閉：「我很遺憾地認為，那是合宜之舉。取決於疫情有多嚴重，學校復學的決定則遠較複雜，因為優點相當大，而染疫人數不如餐廳和酒吧。」

他表示：「必須有所權衡。接下來的四到六個月，需要我們竭盡全力，因為我們能看到疫情將告終，而你不會想要摯愛之人成為最後一個命喪新冠肺炎者。」

蓋茲認為，明年夏季，生活將比現在趨於正常，「但一直到2022年初，除非我們協助其他國家消滅疫情，且美國全面接種疫苗，否則疫情有反覆的風險」。他也說，全球經濟成長當然會放緩，對美國經濟傷害很大，「從夏季開始，約九個月，如大型聚會，仍將受限。」