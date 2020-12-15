彭博資訊專欄／國際油市正在上演非理性榮景

新冠肺炎疫苗已問世，美國與英國也已展開施打作業，推升明年全球原油需求快速回升的希望，但市場似乎已將審慎之心拋諸腦後。

布蘭特油價上周一度漲到每桶50美元，是今年3月新冠疫情開始奪走生命及多國封禁經濟以來的最高點。基於油市距離恢復正常還有一段長路要走，目前的油價漲勢有些「非理性榮景」的味道。

新冠疫苗問世無疑是好消息，但至少還要好幾個月才能讓多數人獲得接種。我們甚至不知道接種過疫苗的民眾，是否仍會散播新冠肺炎。

較可能的情況是多國將先擴大採取封禁措施。北半球仍須經歷冬季，預料病毒將大規模繁殖，年終假期的家庭及社會聚會可能引發大傳染；一旦病例激增，各國難免將更嚴格管制旅遊，進一步打擊經濟復甦。

經濟活動在受到肺炎疫情的衝擊後，不會立刻就恢復。以民航業為例，景氣回升到8月就停止下來，目前的營運活動僅約去年的60%；國際航線更受重創，而這正是燃油的最大用戶。恢復速度取決於須看各國政府之間的相互信任度。若新冠疫苗推廣緩慢或接種效果不佳，主要的空中走廊仍將關閉。

肺炎疫情並非唯一變數，還有關稅措施、英國可能無序脫歐、拜登政府的政策可能受到參議院的阻攔等，都會影響復甦速度。

就算運輸與工業燃油消費量真於明年開始回升，但要演變成原油需求回升仍有長路要走，因為須先消化掉龐大的油品庫存。9月底時已開發國家的油品庫存量還比去年同期高出9%。

樂觀者強調，今年中國大陸原油進口量已比去年增加10%，但其實大陸是在油價崩跌時大量買進，已累積大量超額庫存。大陸10月油品出口量超過去年同期，因為煉油業的油品產量超過國內需求。

即便煉油廠的原油需求量開始回升，油市還須再消化掉原油的超額庫存量。9月底時已開發國家原油庫存量比去年同期高11%，美國原油與汽油庫存量都達到至少十年來頂峰。

再看供給，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）明年元月起日產量將增加50萬桶，增產量雖少於原先的計畫，卻仍足以使明年上半年的原油庫存量持續累積。

儘管新疫苗使油市看到隧道盡頭的光亮，但要真正脫離黑暗還遠得很，油市目前的反應也太早了一點。

（作者Julian Lee是彭博資訊石油專欄作者／編譯任中原）