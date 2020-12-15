快訊

陽明交大合校後校本部在哪？3名校長候選人這麼說

航空業搶商機 客機改貨機掀熱潮

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

從加拿大航空到中國大陸國銀租賃子公司CDB航空公司，世界各地的航空業者與飛機租賃業者紛紛都正把較舊的飛機，改裝成貨機，以押注電商崛起帶來的貨運需求。

路透報導，這也正為協助把客機改裝為貨機的相關企業，帶來龐大商機，包括新加坡科技工程公司（ST Engineering）、以色列航太工業公司（IAI）以及美國航空工程公司（AEI）等。這股客機改裝為貨機的熱潮，也正在幫助飛機保養、維修及整修等業者，緩和飛機客運量下滑所造成的衝擊。

航空數據公司Cirium預估，全球客機改裝為貨機的飛機數量，2021年將增加36%至90架，2022年再增至109架。Cirium市場分析主管西摩爾估計，多數飛機改裝業務都將在2021年完成，至少四成是在2022年。

他說，新一代飛機的改裝需求也攀升，尤其是波音737-800及空中巴士A321、A330，但波音767等舊機型的改裝需求依舊強勁，主要受到亞馬遜過去幾年打造空運機隊的行動帶動。

加拿大航空正尋求把好幾架波音767改裝為貨機，俄羅斯S7集團正向租賃業者GECAS採購首批737-80改裝版貨機，租賃業者CDB航空公司也已訂購兩架空巴A330改裝版的貨機。

新加坡科技工程公司航太主管指出，這類改裝作業常須花好幾百萬美元，且耗時三至四個月。在新冠疫情期間，許多航空公司都拆卸客機座椅以裝運貨物，但相較於這類成本較低、也較臨時的改變，把客機永久改裝成貨機，是在押注電商的空運需求未來幾年都將維持熱絡。航空業預測，客運量要到2024年才會恢復到去年的水準。

顧問公司Ishka指出，從今年初以來，機齡15年的飛機市值已下滑20%-47%，降幅依各機型而異，這提高了把客機改裝為貨機的吸引力。CDB航空公司執行長漢尼根說：「貨機使用量在2020年創新高，我們認為疫情正加速轉向電商需求的長期結構變革」。

波音表示，由於新冠疫情擾亂航空業的客運業務，貨運的收益率到9月止成長了40%，並預期未來20年交付的貨機中，超過60%都將是從客機改裝，而非777寬體貨機等新型飛機。

波音 電商 疫情

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

五萬人住在破火山口！日網友飛機上空拍阿蘇火山 壯闊盆地奇景宛如動漫「你的名字」

FAA頒適航證明 波音737 MAX有望月底復飛

華航首架波音777F全貨機返國 台灣意象塗裝引關注

相關新聞

美紓困案拚過關 分拆表決

知情人士說，美國國會最快14日會公布一項9,080億美元的新冠肺炎紓困計畫，但為了更容易在國會過關，這項計畫將拆分成兩個...

航空業搶商機 客機改貨機掀熱潮

從加拿大航空到中國大陸國銀租賃子公司CDB航空公司，世界各地的航空業者與飛機租賃業者紛紛都正把較舊的飛機，改裝成貨機，以...

日二手精品市場 交易火

新冠肺炎疫情迫使日本人居家避疫，許多民眾因而更頻繁清理家中，進而擁抱「斷捨離女王」近藤麻理惠的心法，從而帶旺二手奢侈品市...

彭博資訊專欄／國際油市正在上演非理性榮景

新冠肺炎疫苗已問世，美國與英國也已展開施打作業，推升明年全球原油需求快速回升的希望，但市場似乎已將審慎之心拋諸腦後。

美ETF今年吸金4,270億美元

今年共同基金與指數型股票基金（ETF）的競爭格外慘烈，在這場零和遊戲中，前者節節敗退，後者卻大有斬獲，預料未來情勢發展將...

比爾蓋茲：疫情恐反覆到後年

身價將近1,200億美元、致力於慈善事業的富豪比爾蓋茲13日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，由於新冠肺炎疫情...

新一輪紓困方案公布在即 美股道瓊早盤漲近200點

美股14日早盤上漲，市場樂觀看待美國國會更接近達成疫情紓困方案，加上新冠疫苗已開始配送，都強化了投資人信心。

指數公司陸續剔除陸企 資金可望擴大流入南韓

標普道瓊指數公司和富時指數公司已決定把部分陸企踢出旗下股票與債券指數，MSCI指數公司也正考慮跟進，因此外界預期，轉進南...

【外媒綜合】蘋果想跟高通分手 會比英特爾還難斷

彭博上周引述知情人士報導，蘋果硬體技術資深副總裁 Johny Srouji 向員工透露，今年已經開始研發自家第一款數據晶片。受此消息衝擊，高通上周五股價重挫 7.4%，同為蘋果晶片供應商的博通（Broadcom）、思佳訊 (Skyworks Solutions)、Qorvo也挫跌。

【Reuters】無貿易協議脫歐將對英國產生什麼衝擊？三分鐘掌握

英國正如火如荼與歐盟（EU）磋商貿易協議，若談判破局，可能使雙邊貿易的不確定性進一步升高和造成金融市場動盪，還會衍生大量經濟成本。以下整理無脫歐貿易協議對英國各方面的影響。

【經濟彭博周報】把脈2021經濟 預期先蹲後跳

新冠肺炎疫情復熾，令人擔心封鎖防疫限制將再度把全球經濟推入深淵，也加重世界各國央行和政府加把勁刺激需求的壓力。

法財長：英國是脫歐最大輸家 硬脫歐恐致法經濟損0.1%

法國財長勒梅爾14日表示，英國人將是脫歐最大輸家，並稱若無協議脫歐情形發生，法國將有一些部門受到嚴重衝擊，且2021年國...

熱門新聞

川普擋不了 選舉人團今投拜登

影／乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走擺pose

五萬人住在破火山口！日網友飛機上空拍阿蘇火山 壯闊盆地奇景宛如動漫「你的名字」

近千萬名畫忘在機場！半個月後竟在垃圾桶內尋回

61萬賓士停家門口慘變「空殼」座椅輪胎車門全被拆光

今天開盤前 五件事不可不知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。