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日二手精品市場 交易火

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
圖／經濟日報提供
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新冠肺炎疫情迫使日本人居家避疫，許多民眾因而更頻繁清理家中，進而擁抱「斷捨離女王」近藤麻理惠的心法，從而帶旺二手奢侈品市場，例如日本大型二手商品交易平台Mercari上季營收大增逾50%。

路透報導，日本政府因疫情嚴峻宣布全國進入緊急狀態，民眾待在家裡的時間變長，不少人開始整理房屋來打發時間，甚至連東京都政府也邀請整理達人近藤麻理惠，幫忙拍防疫宣傳影片，使日本掀起居家整理潮。

日本二手交易商Buysell Technologies是這股風潮的最大受益者之一，該公司挨家挨戶收集商品，再藉由電商和實體二手拍賣會來轉售。無獨有偶，二手電商巨擘Mercari的財報也顯示，截至9月底的當季營收較去年同期暴增52％。

Buysell表示，10月拜訪的家戶數量較一年前激增了31％至20,990戶，其中四分之三的客戶年齡在50歲以上，出售和服、高級手提包和珠寶。

現年71歲的家庭主婦岩間光子（音譯）就是一個很好的例子。在疫情爆發之前，她本來會花很多時間在健身房鍛鍊，但在家中避疫並更常整理衣櫃之後，她決定與父母數十年前贈送的和服分道揚鑣。岩間光子認為和服掛在家裡只是浪費，因此以4,000日圓（38美元）的總價賣出22件和服。

BuySell執行長岩田匡平（Kyohei Iwata）補充，由於疫情刺激人們對避險資產的需求，今年金價飆升也促使民眾出售閒置的戒指和項鍊。

日本 疫情 和服

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