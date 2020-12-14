搶短影音市場 Reddit收購TikTok對手Dubsmash

美國社群網站Reddit 今天宣布收購短影音平台Dubsmash，是最新一家在中國TikTok稱霸的短影音應用程式（App）世界開疆拓土的公司。

收購條件並未公布，但Reddit發言人表示，將採取現金結合股票的方式買下Dubsmash。

北京字節跳動旗下的TikTok大獲成功之後，社群媒體公司也紛紛將短影音服務加入平台，像是Snapchat11月推出直式短影音Spotlight 新功能，臉書（Facebook Inc）今年稍早也在Instagram推出Reels功能。

原本就有上傳和串流影片功能的Reddit在部落格貼文說，收購Dubsmash之後，用戶將得以使用Dubsmash的編輯以及短影音創作工具，Dubsmash也仍可維持其平台和品牌名稱。

包括共同創辦人達希（Suchit Dash）、德呂佩爾（Jonas Drüppel）與史貝席特（Tim Specht）在內，Dubsmash全部團隊都將加入Reddit。