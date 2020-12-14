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緯創印度廠暴動後 省長指示警方保護廠區、聽勞工需求

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
印度時報（Times of India）報導，台灣科技巨人緯創資通設在印度納爾薩普爾（Narsapur）的iPhone製造廠，12日驚傳工人因薪資問題群起暴動抗爭。圖／翻攝自twitter
印度時報（Times of India）報導，台灣科技巨人緯創資通設在印度納爾薩普爾（Narsapur）的iPhone製造廠，12日驚傳工人因薪資問題群起暴動抗爭。圖／翻攝自twitter

緯創（3231）位於印度南部那薩普爾的廠房發生近2,000人暴動砸廠後，該省的省長已指示警方全力保護緯創工廠。印度時報分析，蘋果公司向來對違反其供應商行為守則的合約業者嚴厲出手，這回事件也會促使蘋果嚴格檢視此次暴動原因。

印度時報報導，卡納塔卡省省長葉猶拉帕（B.S.Yeddyurappa）還要求警方調查此事，並對肇事者採取嚴厲行動。他也要求勞動部門官員探查員工的需求，尋求最佳處理方式。

卡納塔卡省副省長納拉揚（Ashwath Narayan）譴責暴力行為，表示將從所有角度調查事發原因，就連有關未支付薪水與減薪情況都將受調查。

卡納塔克省工業廳長薛塔爾（Jagadish Shettar）則對勞工示威事件增加表達關切，同時表示：「我們初步調查顯示事件是因未支付薪水有關，憤怒已醞釀多時。但該公司和勞工都沒有向我們回報此事。如果勞工面臨這類問題，他們應該要與勞工專員或地方專員接洽。」

薛塔爾舉例說，油漆廠Mysore Paints、豐田柯洛斯卡Bidadi廠都曾發生這類勞資糾紛並順利解決的案子。

中央社則報導，薛塔爾指出，經初步調查後，這起事件是因緯創的合約工人不滿意薪水未按時支付，但緯創也告知政府，他們已根據合約按時支付勞務仲介公司所有款項。

印度時報另一篇報導指出，蘋果公司另一家代工廠和碩（4938）11月因旗下陸廠違規使用學生工事件，遭蘋果暫停新業務合作，因此蘋果也將嚴格檢視緯創印度廠的暴動原因。

報導指出，蘋果表示該公司重視供應廠的員工勞動條件，而緯創印度廠必須通過測試。

印度 薪水 勞動部

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