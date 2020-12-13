華爾街日報刊文 要拜登夫人去掉「博士」頭銜

美國作家艾普斯頓（Joseph Epstein）11日投書華爾街日報論壇版，奉勸美國總統當選人拜登的夫人吉兒不要曬她的博士頭銜，輿論砲轟艾普斯頓和華爾街日報都有性別歧視。

83歲的作家兼學者艾普斯頓在文章一開始稱吉兒「第一夫人─拜登太太─吉兒─老姐」，他寫道：「妳有可能把名字前的博士頭銜去掉嗎？吉兒拜登博士聽起來、感覺起來就是有點像在騙人，更別說有點滑稽。」

艾普斯頓建議吉兒，「未來4年在全世界最棒的公家房舍，以第一夫人吉兒拜登的身分，過著美好的日子」。

艾普斯頓的文章刊出後，他自己和華爾街日報論壇版都遭撻伐。吉兒的發言人拉羅沙怒批該文是性別歧視，讓它見報丟人現眼，要求華爾街日報撤下此文並向吉兒道歉。副總統當選人賀錦麗的夫婿任德龍，也發文力挺吉兒。

吉兒2007年獲得德拉瓦大學博士學位，她還拿到兩個碩士學位，將是美國史上教育程度最高的總統配偶之一。