聽新聞
test
0:00 / 0:00

華爾街日報刊文 要拜登夫人去掉「博士」頭銜

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
美國總統當選人拜登夫人吉兒。（美聯社）
美國總統當選人拜登夫人吉兒。（美聯社）

美國作家艾普斯頓（Joseph Epstein）11日投書華爾街日報論壇版，奉勸美國總統當選人拜登的夫人吉兒不要曬她的博士頭銜，輿論砲轟艾普斯頓和華爾街日報都有性別歧視

83歲的作家兼學者艾普斯頓在文章一開始稱吉兒「第一夫人─拜登太太─吉兒─老姐」，他寫道：「妳有可能把名字前的博士頭銜去掉嗎？吉兒拜登博士聽起來、感覺起來就是有點像在騙人，更別說有點滑稽。」

艾普斯頓建議吉兒，「未來4年在全世界最棒的公家房舍，以第一夫人吉兒拜登的身分，過著美好的日子」。

艾普斯頓的文章刊出後，他自己和華爾街日報論壇版都遭撻伐。吉兒的發言人拉羅沙怒批該文是性別歧視，讓它見報丟人現眼，要求華爾街日報撤下此文並向吉兒道歉。副總統當選人賀錦麗的夫婿任德龍，也發文力挺吉兒。

吉兒2007年獲得德拉瓦大學博士學位，她還拿到兩個碩士學位，將是美國史上教育程度最高的總統配偶之一。

華爾街 拜登 性別歧視

延伸閱讀

美媒籲全球勿忘香港自由鬥士 盼拜登續為港發聲

「川普大樓」快過時 以拜登為名建築物在此開花

翻盤希望遇挫 川普怒批最高法院與司法部長

準貿易代表戴琪：為美爭最大利益

相關新聞

美振興卡關 Fed會議仍可望對經濟透露樂觀跡象

美國聯邦準備理事會（Fed）一年來推動前所未見的借貸以支撐經濟，另一方面請求政府祭出振興方案，卻總是只聞樓梯響之後，聯準...

華爾街日報刊文 要拜登夫人去掉「博士」頭銜

美國作家艾普斯頓（Joseph Epstein）11日投書華爾街日報論壇版，奉勸美國總統當選人拜登的夫人吉兒不要曬她的博...

串流時代來臨 BBC精簡組織拚轉型

為了順應串流時代來臨，英國廣播公司（BBC）將進行組織改造精簡化。作為英國最大的電視網絡之一，BBC決定進行一系列改革，例如過去為對應不同受眾，設有BBC1、BBC2等多個頻道，但未來會廢除原有的頻道台長一職，並將節目的決策權交給管控節目內容的內容總監等，讓製作團隊更注重於內容，不受頻道的分類限制。

抓住澳洲「不幸」 多國農產搶進中國市場

在澳洲大麥、葡萄酒、牛肉等產品相繼被中國重稅「拒絕」之後，澳洲慌了。中國市場成為其他國家搶奪瓜分的目標。日前的中國國際進...

日本經濟預期：2028年 中國GDP將超美國

日本經濟研究中心10日發布亞太15個國家和地區截至2035年的經濟增長預期。由於經濟從新冠肺炎疫情中復甦的速度不同，預測...

美紓困案卡關 股市添變數

美國國會新冠肺炎疫情紓困的談判受阻，加上各州又開始實施防疫限制措施，美國股市上周五（11日）小跌，周線也收黑。包括刺激方...

肺炎疫苗兩大藥廠 名利雙收

輝瑞藥廠（Pfizer）的新冠肺炎疫苗在美國獲得緊急使用授權，除了對科學、經濟和人類而言，都是一個重要時刻。對製造疫苗的...

印尼吸引外資 招手特斯拉

印尼政府積極吸引外國投資，12日發布新聞稿說，電動車大廠特斯拉（Tesla）下個月將派出一支參訪團，前去考察電動車供應鏈...

撤離矽谷 甲骨文總部遷往德州

企業軟體大廠甲骨文（Oracle）11日宣布，公司總部即將從舊金山灣區搬到德州，這是近來繼慧與（HPE）之後另一家出走的...

無人機將普及 重塑住宅樣貌

隨著無人機技術的應用擴大，未來可能看見大批無人機穿梭在住家和社區，交付生鮮食品與包裹，這也代表無人機可能重新塑造房屋設計...

徵信免出門 投銀新契機

受新冠肺炎疫情影響，銀行員無法像往常頻頻開會和出差，但這卻是承辦併購案所需盡職調查不可或缺的步驟。所幸高盛和華爾街其他投...

阿斯特捷利康宣布 以390億美元併購製藥同業Alexion

阿斯特捷利康（AstraZeneca）宣布，將以總金額390億美元的現金和股票收購同業Alexion製藥公司。

熱門新聞

正妹家中喝醉酒不醒人事 醒來竟在墨西哥叢林騎馬狂奔

不要在醫生生日動手術！美日團隊研究：死亡率高兩成

泰版宮鬥劇再掀風波！國王這次傳言要「出家廢妃」復位

400年來第一次！「耶誕之星」將在夜空亮起

只因影響大人狂歡 狠母竟將3歲女兒丟棄零下15度走廊凍死

最挺川普的新聞台變色了？福斯：多數人不要川普選2024

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。