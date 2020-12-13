串流時代來臨 BBC精簡組織拚轉型

為了順應串流時代來臨，英國廣播公司（BBC）將進行組織改造精簡化。作為英國最大的電視網絡之一，BBC決定進行一系列改革，例如過去為對應不同受眾，設有BBC1、BBC2等多個頻道，但未來會廢除原有的頻道台長一職，並將節目的決策權交給管控節目內容的內容總監等，讓製作團隊更注重於內容，不受頻道的分類限制。

專注內容製作

Deadline報導，BBC過去因應不同的受眾群，設有多個不同頻道，但未來串流消費模式盛行，「頻道」的界線模糊，這樣的作法不再受青睞，因此BBC決定廢除以往權力最大的「台長（controller）」職務，並將節目的決策權交給過去策劃節目內容的主管（稱為portfolio editor），而台長則根據原本擅長的節目類型，重新轉職為總監。

例如過去主打紀錄片的BBC2頻道台長派翠克．荷蘭德會轉型為紀錄片類型節目的總監，不再只是BBC2台長，而BBC原先的內容總監夏洛特．莫爾則表示，面向全球觀眾的串流平台iPlayer未來會成為BBC的策略核心。

組織精簡省成本

但面對組織改造，是否會造成一波裁員潮，BBC目前尚無正面回應，但由於BBC曾公開表示，希望在2022年3月前將公司成本省下9.25億英鎊，新的組織結構由於更精簡，或許可以降低整體成本。

英國經濟報導，夏洛特補充道，這樣的組織改革可以幫助BBC更注重節目本身的內容，而非執著頻道的分類，而BBC內部人士對於這波組織改革，目前都持樂觀態度，並認為BBC打頭陣，有助於引領英國整體影視界也跟上改革的腳步。

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