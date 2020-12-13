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美紓困案卡關 股市添變數

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美國國會新冠肺炎疫情紓困的談判受阻，加上各州又開始實施防疫限制措施，美國股市上周五（11日）小跌，周線也收黑。包括刺激方案能否過關在內的政治顧慮仍將是一大變數，投資人此時寧可減碼待變。

標普500指數周五小跌0.1%，連續三個交易日收黑；那斯達克綜合指數也跌0.2%，道瓊則上漲0.2%。標普500指數和道瓊周線各跌1%和0.6%。

那斯達克跌0.7%，結束連續三周漲勢，上周雖有DoorDash、Airbnb等首日掛牌的狂飆走勢，仍難挽美股整體頹勢。

台積電ADR周五跌0.2%，跟進費城半導體指數1.1%的頹勢，周線各跌0.3%和3.2%。

美國國會兩黨議員推動約9,000億美元的刺激方案再度觸礁，共和黨參議員表明無法接受其中若干提案。

雪上加霜的是，隨確診數持續上升，各州再祭出限制措施。紐約州州長郭謨上周五下令禁止公共場合室內用餐。

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