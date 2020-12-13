撤離矽谷 甲骨文總部遷往德州

企業軟體大廠甲骨文（Oracle）11日宣布，公司總部即將從舊金山灣區搬到德州，這是近來繼慧與（HPE）之後另一家出走的矽谷大型科技公司。

總部設在舊金山紅木城（Redwood City）的甲骨文表示，仍會維持原有的辦公室，但是不確定是否減少總面積，只要員工的工作屬性許可，他們可以選擇辦公室地點或者繼續在家工作。

甲骨文在紅木城有三棟地標型的辦公大樓，奧斯汀的辦公園區則於2018年成立，能容納1萬名員工。

就在不到兩周前，從惠普公司（HP）分拆出來的慧與宣布將把企業總部從矽谷遷到德州休士頓（Houston）。

其實不只這些科技大咖，包括自1971年在舊金山起家的嘉信理財（Charles Schwab），以及成立於1833年的美國最大藥品零售經銷商McKesson，都將把總部遷往德州。蘋果（Apple）和雲端服務公司Dropbox總部雖都留在矽谷，卻也都將在德州擴大辦公室園區 。

大公司相繼出走對加州經濟會帶來衝擊，舊金山灣區商業協會執行長溫德曼發表聲明認為，加州長期忽視「糟糕的商業環境」，將導致災難性後果。

溫德曼指出，德州沒有徵收州所得稅，而加州對年收入100萬美元以上者徵收13.3% 州稅。

他認為加州的經商環境愈來愈不友善，幾乎每個組織都面臨制定「退出」策略的壓力，「這現象令人感到不安與擔憂。」

甲骨文的辦公室遍及全世界，在矽谷的辦公室設在紅木城及聖克拉拉和聖荷西，另在德州奧斯汀、南加州聖塔蒙尼加、華盛頓州西雅圖、科羅拉多州丹佛、佛羅里達州奧蘭多和新澤西州伯靈頓，也都設有辦公室。