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印尼吸引外資 招手特斯拉

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

印尼政府積極吸引外國投資，12日發布新聞稿說，電動車大廠特斯拉（Tesla）下個月將派出一支參訪團，前去考察電動車供應鏈的投資機會；特斯拉未立即回應路透的查證。

路透指出，印尼總統佐科威已在多個場合大力推銷印尼的鎳礦礦藏，上個月他對路透記者說：「鎳礦這事很重要，我們有偉大的計畫要讓印尼成為最大的鋰電池生產國。我們有最多的鎳礦（礦藏）。」

根據海洋事務及投資統籌部發出的新聞稿，總統佐科威、該部部長盧胡特與特斯拉執行長馬斯克11日通了電話，討論「特斯拉到印尼的投資機會」。

印尼也邀請馬斯克創辦的太空公司SpaceX，到印尼評估建設火箭發射站的可行性。

盧胡特上個月也跟路透談到鎳礦發展，他表示，「真的有著大好機會，」因為多家公司將要投資印尼的鎳礦開採，以降低成本。印尼正致力於國內發展完整的鎳礦供應鏈，特別是建立起提煉電池所需的化學品、電池製造等產業，最終的目標是能夠製造電動車。

馬斯克曾經說過，只要是以有效又環保的方式開採的鎳礦，他都計劃給予「長期的超大訂單」。

彭博資訊報導，根據印尼工業部長阿古斯10月的說法，印尼與馬斯克已就特斯拉在中爪哇投資設廠的可能性有過多次商討。

印尼做為全球最大的銅、鎳、錫蘊藏國，正全力宣傳這些豐富資源，希望吸引數十億美元的投資。

印尼 特斯拉 馬斯克

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