徵信免出門 投銀新契機

受新冠肺炎疫情影響，銀行員無法像往常頻頻開會和出差，但這卻是承辦併購案所需盡職調查不可或缺的步驟。所幸高盛和華爾街其他投資銀行發現無人機新妙用：讓客戶居高臨下鳥瞰所欲收購的公司，有如親自到場視察一般。

高盛是全球首屈一指的併購案顧問，該公司全球併購主管費德格斯（Stephan Feldgoise）表示，疫情來襲後，聚集一群出價競標的公司代表開會有傳染風險，華爾街公司因此改用商業級無人機視察港口、鐵路、化學工廠、倉庫和大賣場等地，讓客戶不必親身前往巡視，也能視察一切。

費德格斯說：「我們派遣無人機飛往各場址俯視，這讓買方更有信心，因為在收購一家公司前，你會想親眼瞧瞧、親手撫觸。」

這再度顯示，華爾街最老派、最抗拒科技的一角，在疫情肆虐下也不得不改變。投資銀行業傳統上倚賴年輕行員運用Excel試算表和PowerPoint簡報，輔助人脈廣的前輩在觥籌交錯和社交場合中撮合併購交易。

疫情改變一切。如今談交易幾乎全移師線上進行，運用Zoom、BlueJeans、思科Webex和微軟Teams這類視訊會議工具，並以無人機取代到場巡視，可錄下影片也可現場直播。

費德格斯說，疫情期間高盛對數百樁交易提供諮詢服務，其中超過95%都在沒有面對面互動下完成。他認為，無人機「將使併購領域永遠改觀」。

知情人士透露，資本市場營收稱冠全球投銀界的摩根大通，也已採用無人機做為促成交易的工具。

就連小型投銀也採用。TKO Miller就用無人機鳥瞰占地13萬平方英尺的SPI照明公司總部、廠房和倉庫，剪輯成兩分鐘影片，協助該公司順利售予同業。

商用無人機售價約1,000美元起跳，但銀行常聘請收費上萬美元的影片製作人，把無人機空拍影片剪輯成一場壯觀之旅。