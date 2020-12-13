無人機將普及 重塑住宅樣貌

隨著無人機技術的應用擴大，未來可能看見大批無人機穿梭在住家和社區，交付生鮮食品與包裹，這也代表無人機可能重新塑造房屋設計和社區的樣貌，以利這種新型送貨方式融入居家生活圈。

華爾街日報報導，想像一下消費者在家中透過手機點了份漢堡，無人機在一小時內載著熱騰騰的漢堡抵達，接著屋頂有個伸縮門開啟，出現降落平台與運送容器，無人機放置漢堡後，小型電梯將漢堡送進屋內。

建築師和建商也許應重新思考整體房屋設計，以因應無人機送貨方式興起，包括在門口信箱、住家屋頂或窗台安裝無人機起降平台。這也可能重塑整個社區樣貌，包括為無人機提供專屬飛航空間和行進模式，以確保居民的安全。

電商業者亞馬遜、快遞業者優比速及Google母公司字母的無人機部門Wing，皆已取得美國聯邦航空管理局的核可，能提供有限的無人機送貨服務。例如亞馬遜無人機部門Prime Air正測試30分鐘內交付重達5磅貨物的無人機技術。Wing在維吉尼亞州克里斯琴斯堡進行試驗，利用無人機把聯邦快遞、連鎖藥妝業者Walgreens及餐廳的貨物與餐點交到居民手上。

這些業者尚未找出可讓消費者在家領貨的順暢方式，因為讓無人機在庭院或私人車道卸貨，對居民和貨物都會引發安全問題。

不過，芝加哥新創公司Valqari正在研發解決方案，開發無人機送貨信箱，標榜能收取包含零售包裹、餐點在內的所有類型貨物託運。這款信箱的頂部可當做無人機的起降平台，無人機能啟動信箱的伸縮門，把貨物安全放置於信箱中。

Valqari的創辦人兼執行長魏爾許說，他的願景是無人送貨信箱能安裝在住家屋頂和窗台，或成為集中式信箱的一部分，以服務社區或公寓。他期盼，無人機送貨信箱有朝一日能夠普及，像車庫一樣隨處可見。

零售巨擘沃爾瑪則提出另一項可能結合無人機送貨和住宅發展的概念。沃爾瑪已遞交一項專利申請，就是在公寓建築加裝無人機專用貨物滑梯，方便無人機卸貨，接著讓貨物傳送至輸送帶，再分送至各家的信箱。