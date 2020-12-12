科技公司出走潮！ 甲骨文總部從矽谷遷德州

軟體公司甲骨文今天宣布，公司總部即將從目前所在地舊金山灣區搬到德州，這是繼惠普公司之後另一家出走德州的矽谷大科技公司，引發當地人士對加州經濟的憂慮。

總部設在舊金山紅木城（Redwood City）的甲骨文公司（Oracle Corp）加入許多矽谷科技公司的搬遷潮，把總部移到德州奧斯汀（Austin）。而就在不到兩個星期之前，惠普公司（Hewlett Packard Enterprise）於本月1日宣布將把企業總部從矽谷遷到德州休士頓（Houston）。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天報導，包括自1971年在舊金山起家的嘉信理財（Charles Schwab），以及成立於1833年、美國最大的藥品零售經銷商麥克森公司（McKesson Corp.）總部都將遷到德州；此外，蘋果公司（Apple Inc.）和雲端服務公司Dropbox總部留在矽谷，卻也都將在德州擴大辦公室園區 。

大公司相繼出走對加州經濟會帶來衝擊，舊金山灣區商業協會（Bay Area Council，暫譯）執行長溫德曼（Jim Wunderman）發表聲明認為，加州長期忽視「糟糕的商業環境」，將導致災難性後果。

「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，溫德曼指出，德州沒有徵收州所得稅，而加州對年收入100萬美元以上者徵收13.3% 州稅。他認為加州的經商環境愈來愈不友善，幾乎每個組織都面臨制定「退出」策略的壓力，「這現象令人感到不安與擔憂。」

德州州長艾波特（Greg Abbott）鼓催企業搬離加州，他在推特讚揚甲骨文的搬遷之舉，「德州是商業、工作和機會之境，會繼續吸引最好的企業與人才」。

甲骨文在紅木城有3大棟地標型的辦公大樓，企業聲明仍會維持舊金山灣區的辦公室，但是不確定是否減少在當地的辦公面積，只要員工的工作屬性許可，他們得以選擇辦公室地點或者繼續在家工作。

甲骨文的辦公室遍及全世界，在美國矽谷的辦公室設在紅木城及聖克拉拉和聖荷西，另有德州奧斯汀、南加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）、華盛頓州西雅圖、科羅拉多州丹佛（Denver）、佛羅里達州奧蘭多（Orlando）和新澤西州伯靈頓（Burlington）的辦公點。

甲骨文發言人表示，將以更現代的工作方式，進一步改善員工的生活品質和工作產能。

奧斯汀的辦公園區在2018年成立，能容納一萬名員工。目前甲骨文約有13萬5000餘名員工，市值1825億美元。

燈塔經濟研究公司（Beacon Economics，暫譯）創辦人松柏格（Chris Thornberg）告訴舊金山紀事報，儘管不該過度解讀企業總部的搬遷，不過加州嚴格的法規和控制，缺乏可負擔的住房都是原因，加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情惡化經濟前景，加州的企業確實面臨了「巨大程度的不確定感」。

創投家費雪（Jon Fisher）於2007年把他的新創公司賣給甲骨文，他說，高昂的經商費用、如野火等災難，把人們推出舊金山之外。