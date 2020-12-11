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為何比特幣這波漲勢與以往不同？

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
溫克沃斯雙胞胎兄弟看好比特幣未來的發展。路透
溫克沃斯雙胞胎兄弟看好比特幣未來的發展。路透

比特幣早期投資人溫克沃斯雙胞胎兄弟表示，比特幣今年這波漲勢，與以往的大起大落截然不同，原因是連最精明的投資人也投入其中。

CNBC報導，泰勒‧溫克沃斯表示，這波比特幣漲勢有截然不同的投資人加入，而他們是非常精明的機構投資人，包括投資界名人瓊斯（Paul Tudor Jones）和朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）。泰勒‧溫克沃斯和孿生兄弟卡麥隆‧溫克沃斯共同創立加密貨幣交易平台「雙子座」。

根據彭博報價，比特幣11日報17,971.37美元，今年來上漲150.91%。比特幣上月30日刷新歷史新高，攀抵約19,860美元，超越2017年創下的紀錄。比特幣於2017年大漲，隨後在2018年大跌，專家說，當年那波漲勢源於散戶帶動的投機熱潮。

泰勒‧溫克沃斯說，目前這波漲勢並非由散戶帶動，最精明的投資人也參與其中，而他們正悄悄買進比特幣，且並非擔心錯過這波漲勢才進場。這類投資人並未在2017年買進比特幣。

泰勒‧溫克沃斯認為，美元未來可能會有存續問題，因為隨著美國貨幣供給和政府債務都不斷增加，最終美國政府會無法償還債務，「這正是很多人逃向比特幣的原因，因為不知道美元該如何脫離這條印鈔還債之路，並懷疑美元未來的價值，擔心美元可能一文不值」。

溫克沃斯兄弟也重申，比特幣未來十年將攀抵50萬美元大關。泰勒‧溫克沃斯說，50萬美元的預期還相對保守，因為這僅僅是基於比特幣會成為儲存價值的媒介，並取代黃金變成「新世代黃金」；若比特幣未來形成支付網路，那麼漲幅更是無可限量。

比特幣 債務 卡麥隆

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