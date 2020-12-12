鐵礦砂期貨價格11日盤中延續近來的凌厲漲勢，新加坡交易所鐵礦砂期貨價格一度漲破每噸160美元，衝上七年來高點，大連鐵礦砂期貨行情更歷來首度突破每噸人民幣1,000元關卡，且中國大陸的鐵礦砂庫存低迷，有望支撐漲勢不墜。

分析師也預估，銅、鋁、鎳、鋅等工業金屬行情漲勢預料將延續到2021年，因為中國大陸引領的全球經濟復甦、美元疲軟、及可能的供應中斷，都將持續支撐行情。

中國多家大型鋼廠都指出，鐵礦砂市場定價機制已失靈，呼籲北京當局介入調查並打擊炒作。

新加坡交易所含鐵量62%的鐵礦砂1月期貨價格11日一度大漲4.1%至每噸160.93美元，為2013年來最高，之後漲幅縮小至1.9%，報每噸157.56美元，一周來累計漲逾12%。該交易所含鐵量65%的鐵礦砂現貨價格也一度衝上每噸167.75美元，是2013年來高點。

中國大陸大連商業交易所鐵礦砂5月期貨也一度飆漲9.9%至每噸人民幣1,042元，歷來首度漲破人民幣1,000元，收盤漲幅縮小至5.3%，報每噸人民幣998元，本周累計漲13.9%。