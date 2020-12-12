市場重押通膨回升 風險浮現

全球股市出現熱絡的「通貨再膨脹行情」（reflation trades），投資人紛紛押注通膨將會回升，並且大買將受益於經濟復甦的資產，包括股市與商品，使「通貨再膨脹」概念資產出現多年來最大漲幅，全球股債市總規模更可能達到全球國內生產毛額（GDP）的200%以上，連多頭投資人都擔心目前市場過度樂觀，明年可能回檔。

「通貨再膨脹行情」是指景氣與通膨恢復升勢，因而帶動小型股、價值股、新興貨幣及原料商品走高。新興市場股市（尤其是亞股）與多項大宗商品行情已持續走高，MSCI新興市場指數過去半年來已漲26.3%，MSCI亞太指數也漲22.2%。韓股更是屢創新高，11日也在南韓12月1-10日出口年比勁增27%的帶動下，再度刷新紀錄。

彭博商品指數10日也大漲1.3%，漲至2014年來高點，布蘭特油價漲破每桶50美元，為3月來首見，回到新冠疫情爆發前的水準，11日盤中報每桶50.08美元。根據彭博資訊，全球股債市資產規模已達到167兆美元以上，若以世界銀行估計今年全球GDP將萎縮3.9%來算，世界GDP今年底將為85兆美元，顯示全球股債市規模將超過GDP一倍多。

摩根大通分析師警告，目前市場普遍認為明年夏季前經濟生活將恢復正常，通貨再膨脹行情成為市場共識，但因今年第4季的比較基期超高，一旦新冠疫苗出狀況或各國擴大封禁措施，通貨再膨脹概念資產未來幾個月的表現可能令投資人失望。

新興貨幣對美元的利率匯率「雙套利交易」（carry trades）本季以來的報酬率高達6.4%，為2012年來最高水準。

中國大陸景氣回升，以及全球轉向低碳能源，也帶動銅價展現出2000年代超繁榮周期以來罕見的漲勢。花旗分析師指出，銅錠「燙到無法掌握」，銅價10月底以來已漲約15%，技術指標呈現超買，預料行情可能回檔。

通貨再膨脹行情理論上對債市不利，但實際上債市依然強韌，第4季以來全球長期（10年期以上）債券總投資報酬率為3.1%，3年期以內債券總報酬率也有2%，因投資人預期各國央行將擴大購債規模，且超低利率將持續數年。