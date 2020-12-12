氣候峰會登場 基金業挺減碳

在聯合國氣候峰會12日登場及巴黎氣候協定屆滿五周年的前夕，合計管理9兆美元資產的30家大型資產管理公司訂出目標，矢言在2050年前，協助客戶確定投資組合達成淨零碳排，而歐盟領袖也同意訂定更嚴格的2030年氣候目標。

全球70多位領袖12日將以視訊會議形式，召開「氣候企圖心峰會」，與會者包括中國大陸國家主席習近平、英國首相強生、印度總理莫迪、教宗方濟各，以及蘋果公司等企業界領袖，擘劃減碳新承諾。美國已在11月4日正式退出巴黎協定，因此未參與。

習近平將發表演說，他可能藉機展現中國大陸要引領世界對抗氣候變遷的野心。

峰會登場前夕，富達投資、施羅德、瑞銀資產管理等基金管理公司宣布「淨零資產管理」計畫，將與客戶合作，確定投資保證降低碳排量的企業，協力達成去碳化目標。換言之，這些基金經理人若要達成淨零碳排，勢必得避免投資減碳準備不足的公司。

這群資產經理人承諾，投資組合資產將先按照比例設訂過渡時期目標，以期在2050年或更早達成淨零碳排。過渡期目標至少每五年檢討一次，且將逐步提高，直到管理的資產全部符合淨零目標為止。

另一方面，歐盟27國領袖11日就新的氣候目標達成協議，同意最慢2030年，就達成讓溫室效應氣體淨排放量比1990年水準降低55%的目標，比2020年目標設訂的40%降幅更嚴格。

訂定新目標的用意，是使歐盟朝2050年達成淨零碳排的方向邁進。專家表示，務必在本世紀中期達標，才有望避免最嚴重的氣候變遷衝擊。

主持這場會談的歐盟理事會主席米歇爾推文說：「歐洲是帶頭對抗氣候變遷的先鋒，我們決定在2030年前把溫室氣體排放量至少削減55%。」