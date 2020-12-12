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2.2兆美元 歐盟復甦基金過關
由於波蘭和匈牙利不再堅持反對立場，總規模達1.8兆歐元（2.2兆美元）的歐盟復甦基金與七年預算案總算拍板定案，盼能助各國經濟在後疫情時代迅速復甦，並為減碳目標鋪路。
歐洲理事會主席米歇爾10日在布魯塞爾的峰會上宣布此案過關，並說如今終於可以「開始著手重建我們的經濟」。
儘管歐盟各國領袖早在7月就已對這項規模達7,500億歐元的經濟復甦方案達成共識，但波蘭和匈牙利一直威脅要動用否決權，所以遲遲無法定案。接下來歐盟將能在市場共同發債，籌措資金協助各成員國走出疫情危機，其中約3,900億歐元將直接發放，剩餘的3,600億歐元則以貸款的形式提供。
另一方面，歐盟未來七年的預算案也同步過關，為更具野心的減碳目標鋪好路。經過徹夜協商，各國領袖最後同意提高減碳目標，米歇爾推文表示：「歐洲是對抗氣候變遷的領導者；我們決定到2030年底前把溫室氣體排放量降低至少55%」。德國總理梅克爾也說，能達成這份協議，犧牲了一晚的睡眠也值得了。
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