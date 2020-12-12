英相強生：對歐貿易談判可能破局

英國首相強生表示，英國與歐盟間的貿易協議談判「很有可能」破局，英國今年底時「非常、非常可能」未敲定貿易協議便完全退出歐盟，歐盟執委會據傳也制定無法與英國達成貿易協議時的緊急計畫，顯示雙方都認為協議可能無法及時達成。英鎊匯價11日盤中應聲重貶1.2%。

強生辦公室10日發布影片，暗示英歐貿易談判可能破局。強生在影片中說：「我們必須非常、非常清楚，現在我們很有可能－可能性很高－達成類似澳洲與歐盟關係的解決方案，而非加拿大與歐盟的關係。」

英國政府愈來愈常以「澳洲式關係」，描述英歐未達成貿易協議時的關係，屆時雙方將根據世界貿易組織（WTO）規則展開貿易，代表英國和歐盟對彼此進出口的食品、服飾和汽車等商品，將自1973年互相實施零關稅以來，再度面臨關稅。

強生11日再度表示，英國現在「非常、非常可能」在英脫過渡期於今年底到期後，仍無法與歐盟敲定貿易協議，也就是明年元旦起，英歐將根據WTO的規則貿易往來。

英國和歐盟都表示，將在13日的期限前繼續協商，但官員坦承，在缺乏明確的政治突破下，雙方談判團隊其實沒什麼好談的。英歐達成貿易協議的前景益加悲觀，也拖累英鎊兌美元11日盤中貶值1.2%至1.3135美元，本周來已累計貶值2%。

歐盟執委會也制定了英國無貿易協議脫歐時的緊急計畫，包括將維持與英國之間的卡車、飛機及巴士運輸往來半年，以降低雙方關係干擾造成的衝擊，但條件是英國的監管標準須維持與歐盟一致。這套計畫仍待歐洲議會和會員國的批准。

投資銀行已認為英歐達成貿易協議機率降低。摩根大通將達成協議的可能性從66%調降至60%，若雙方近期無法取得進展，可能性將降至50%以下。