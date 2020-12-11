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美元回落、英鎊跌更多 英國警告為無貿易協議做準備

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元周四幾乎全面下跌，澳幣和加幣隨大宗商品價格上漲而躍升至2018年以來最高價位。英鎊走低，英國首相強生表示，英國應該準備好在達不成貿易協議的情況下脫離歐盟單一市場。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.3%至90.788，尾盤縮小跌幅，此前參議院多數黨領袖米麥康諾暗 示，跨黨派紓困方案無望贏得共和黨支持。財政部長米努勤和眾議院議長裴洛西均表示談判有進展，但在有分歧的問題上繼續僵持不下。

英鎊兌美元重貶0.8%至1.3290美元，五日來第四次下跌；歐元兌英鎊上漲1.3%。

歐元兌美元上漲0.5%至1.2082；五日來首次走高，一度漲0.7%；此前歐洲央行加碼刺激力度，避免歐元區經濟二次衰退。歐盟領導人批准由聯合債券支持的2.2兆美元刺激計畫。

荷蘭國際集團（ING）宏觀經濟部門全球主管 Carsten Brzeski認為，歐洲央行「推出新火箭筒的威力不大」，央行要「確保目前的貨幣寬鬆水平至少延長到2022年春天，希望屆時疫苗能發揮作用」。

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