傳蘋果開始自行研發行動通訊數據晶片 高通盤後大跌6%

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果主管晶片的高層主管周四（10日）對員工說，蘋果已經開始為未來的產品自行研發行動通訊數據晶片。這對蘋果目前的數據晶片供應商高通（Qualcomm）是一大利空，聞訊高通股價在盤後交易大跌6.3%。

據了解，蘋果硬體技術資深副總裁Johny Srouji在與員工的會議中表示，「今年我們開始研發第一個自家行動通訊數據晶片（Cellular Modem），這將啟動另一個策略轉換關鍵。」他說，「諸如此類的長期投資對我們的產品十分重要，這樣才能確保我們未來在技術創新方面具備豐足來源。」

彭博指出，行動通訊數據晶片是智慧手機的最重要零件之一，它讓手機可以打電話、連接到通訊網路行動上網。

蘋果最新的5G手機是採用高通的數據晶片，在這之前，用的是英特爾（Intel）的晶片。蘋果去年花10億美元買下英特爾的數據晶片部門，Srouji說，這幫助了蘋果組織團隊研發自家數據晶片。