鎳銅率金屬上漲 金價下跌 布蘭特3月來首度攻克50美元

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

鎳和銅引領基本金屬上漲，在歐洲央行加大力度因應新冠肺炎疫情的衝擊之後，美元再度走軟；金價下跌，因美國國會在疫情相關紓困計畫的談判中繼續陷入僵局，投資人因而逢高拋售；倫敦市場原油漲逾50美元，是疫情重創全球經濟以來首見。以下是整理自彭博的商品行情：

●鎳和銅引領基本金屬上漲

歐洲央將大流行病緊急資產購買計畫擴大了5000億歐元（6060億美元），並且延長9個月，以對抗疫情的經濟影響。

倫敦時間下午5:53，3個月鎳期貨在倫敦上漲4.4%，收於每噸17,430美元，為去年10月以來的最高收盤價。

隨著中國經濟在刺激措施的推動下反彈，提升了鋼鐵的產量和需求，用於生產不鏽鋼的鎳在今年下半年已經上漲超過三分之一。

銅價在倫敦金屬交易所上漲2%，收於每噸7,878美元。銅價已從3月低點飆升了約70%，達到六年來的最高價位。

●黃金下跌

BMO Capital Markets金屬衍生品交易主管Tai Wong表示，黃金稍早攀升，因首次申請失業金人數激增，顯示經濟狀況惡化，不過刺激政策談判的僵局引發了投資人和生產者賣壓。

紐約現貨黃金在下午1:59下跌0.3%至每英兩1,833.79美元，盤中一度上漲0.6%。2月交割黃金期貨下跌0.1%收於每每英兩1,837.40美元。

●布蘭特原油3月來首次突破50美元

布蘭特原油期貨飆升2.8%，達到9個月高位。

輝瑞公司和其他公司上個月宣布的消息表明安全有效的新冠疫苗有望在春季前推出，提振了全球石油消費前景。

道明證券全球大宗商品策略主管Bart Melek表示，對布倫特原油如此快速突破50美元感到驚訝，他之前預計要等到庫存和需求狀況進一步好轉的情況下才會突破這個關口。

由於關鍵的技術指標發出超買信號，並且近期美國庫存成長，因此存在著油價漲勢過頭的可能性。

1月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲了1.26美元，收於每桶46.78美元。 2月交割的布蘭特原油貨價格上漲1.39美元，收於50.25美 元/桶。

疫情 倫敦

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