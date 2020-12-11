台積電ADR隨費半指數下跌 溢價仍近15%
台積電ADR周四小跌0.2%收104.23美元，較台北交易股票溢價14.9%；聯電ADR也下跌。費城半導體指數小跌0.04%。
標普500指數和道瓊工業指數略從盤中低點反彈，終場仍收低，就業數據顯示初請失業金人數跳升後，投資人仍寄望財政刺激計畫談判有所進展。
道瓊工業指數下跌69.55點，至29,999.26點，跌幅0.2%，盤中一度跌近200點。標普500指數下跌0.1%收3,668.10點。那斯達克綜合指數漲0.5%收12,405.81點。
台灣加權股價指數昨天跌104.65點收14,249.49點。台積電跌1.5%收512.00元。聯電大跌5.2%收47.30元
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 81.58 +3.03 80.60 1.22
中華電 CHT 107.35 +0.24 108.50 -1.06
台積電 TSM 588.46 -0.18 512.00 14.93
聯電 UMC 46.92 -2.69 47.30 -0.81
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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